Départementales en Dordogne : "Je prône l'union de la gauche au second tour" Germinal Peiro

Germinal Peiro fait partie des candidats socialistes élus dès le premier tour aux élections départementales en Dordogne. Le président sortant obtient plus de 64% des suffrages sur le canton Vallée Dordogne avec sa binôme Patricia Lafon-Gauthier.

Germinal Peiro se satisfait des résultats de la majorité socialiste à l'issue de ce premier tour : trois binômes sont élus, et dans les 22 cantons où il y aura un second tour, les candidats socialistes sont qualifiés. Pour le président sortant, "la majorité va se conforter".

Germinal Peiro soutien le binôme communiste sur le canton Isle-Manoire

Sur deux cantons, les binômes socialistes sont face à des binômes communistes. "Cela a toujours été comme ça en Dordogne avec le parti communiste, au premier tour on se compte, au deuxième tour, on se rassemble" détaille Germinal Peiro "j'ai toujours prôné l'union de la gauche et je ne vais pas déroger à la règle".

Sur le canton d'Isle-Manoire où les binômes qualifiés sont socialistes et communistes, Germinal Peiro appelle à voter pour le duo PC Jacques Auzou et Marie-Claude Varaillas qui arrive en tête avec 43,08% des suffrages devant le binôme socialiste Emilie Labrot et Jérémy Nadal avec 30,88% des suffrages. Le président sortant demande aux candidats de la majorité de se retirer sur le canton Isle-Manoire. En revanche, Germinal Peiro estime que "ce principe s'applique dans les deux sens" et que sur le canton de Vallée de l'Homme, il faut que les candidats communistes se retirent au profit du duo socialiste. Florence Gauthier et Christian Teillac sont arrivés en tête avec 42,75% des voix, devant le binôme communiste Jean-Paul Dubos et Moya Lemoine avec 24,04% des suffrages.