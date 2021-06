Départementales en Dordogne : la gauche part divisée sur le canton du Pays de la Force

A l'occasion des élections départementales les 20 et 27 juin prochain, France Bleu Périgord vous propose chaque matin un zoom sur certains cantons. Ce mardi 8 juin, focus sur le canton du Pays de la Force où cinq binômes se présentent dont trois listes à gauche.

Armand Zaccaron, figure politique sur ce canton à l'ouest de Bergerac ne se représente pas, la place est libre. C'est une des raisons qui expliquent le nombre de liste selon Nathalie Trapy, la conseillère régionale a choisi de se présenter aux départementales pour "plus de proximité" avec les Périgourdins.

Trois binômes à gauche

Cinq binômes se présentent dont trois à gauche. La gauche part divisée regrette Nathalie Trapy en binôme avec Thierry Auroy-Peytou : "certains ont souhaité pouvoir se tester, se compter on verra bien le résultat mais je confirme qu'il y aura bien un éparpillement des voix de gauche liés à la présence de trois binômes porteurs de ses valeurs".

Il y a trois binômes à gauche, celui de Nathalie Trapy et Thierry Auroy-Peytou, celui de la France Insoumise et du Collectif citoyen formé par Jean-Louis Candau et Elsa Pommier et le bînome EELV/PCF formé par Michel Houdusse et Véronique Dussol. Michel Houdusse ne compte que deux binômes à gauche : "l'alliance Nathalie Trapy et Thierry Auroy-Peyou, c'est le mariage de la carpe et du lapin, ils affichent pas leurs couleurs, vous ne verrez pas de quel parti ils sont". Michel Houdusse regrette lui aussi l'éclatement de la gauche, il estime que les candidats de la majorité départementale auraient pu soutenir leur binôme.

La question de la participation

Face aux trois binômes à gauche, celui du Rassemblement National qui avait rassemblé il y a six ans plus de 30% des voix au premier tour et le binôme sans étiquette composé du maire de Gardonne Pascal Delteil et Raphaëlle Lafaye qui met en avant la proximité là aussi avec les habitants. Pascal Delteil tient à cette précision "nous sommes une équipe d'horizon divers et nous nous étions entendus dès le départ dès qu'elle serait sans étiquette. Cela peut-être un atout mais effectivement cette élection peut-être très ouverte". Pascal Delteil se pose la question comme les autres candidats de la participation à ces élections départementales qui arrivent en plein déconfinement et après une crise sanitaire.

Ce mercredi 9 juin, France Bleu Périgord organise un débat pour ces élections départementales entre 18 heures et 19 heures.