Départementales en Dordogne : "La prime aux sortants est manifeste" selon Les Républicains

Dominique Bousquet et Francine Bourra auraient pu être réélu dès ce dimanche 20 juin pour le premier tour des élections départementales. Le binôme LR sortant obtient sur le canton du Haut-Périgord Noir 51,85% des suffrages, devant le binôme de la majorité Philippe Chabrol et Sandrine Géraud avec 33,09% des voix. Dominique Bousquet et Francine Bourra ne sont pas élus dès le premier tour car ils n'ont pas atteint les 25% des inscrits.

Dominique Bousquet, ancien patron des Républicains en Dordogne appelle ses électeurs et les autres à se mobiliser pour le second tour dimanche. "Ce n'est pas fait, on repart de zéro" déclare le candidat. En Dordogne, tous les binômes de la majorité socialiste sont qualifiés pour le second tour, "la prime aux sortants est manifeste" affirme Dominique Bousquet "ce qui explique d'ailleurs que l'on a du mal à se faire élire en Dordogne quand on est pas socialiste". Dominique Bousquet appellent les électeurs de la Dordogne à "équilibrer le vote" pour "une bonne politique avec une majorité et une opposition qui a les moyens de se faire entendre".