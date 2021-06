Départementales en Dordogne : le canton de Coulounieix passe au centre après 48 ans à gauche

Thierry Cipierre et Marie-Laure Faure (Renouveau Dordogne) sont les nouveaux conseillers départementaux du canton de Coulounieix-Chamiers. Ils l'emportent avec 54.6% face au binôme PS de Nathalie Audy et Sacha Molesini qui, eux, obtiennent 45,4%. Le résultat est de taille. Ce canton était à gauche depuis 48 ans et l'élection d'Yves Péron du Parti Communiste.

"C'est satisfaisant"

Le canton de Coulounieix qui tombe dans l'escarcelle de la droite, c'est une réelle surprise ! En un an, Thierry Cipierre a fait carton plein avec la mairie en 2020 et le siège de conseiller départemental en 2021 :"Je suis très content, d'autant plus content car à Coulounieix on fait dans pratiquement tous les bureaux plus de 60%. Cela fait au moins un demi-siècle que ce canton était à gauche. C'est satisfaisant" réagit le nouvel élu. L'émotion était palpable pour Marie Laure Faure, la binôme de Thierry Cipierre : "C'est dans mes tripes, je veux faire quelque chose pour les gens. Je ne fais pas ça pour la politique".

Devant le bureau centralisateur, les larmes de joie des uns et de tristesse des autres comme pour Sacha Molesini : "L'abstention c'est la grande gagnante de ce soir. Il n'y a pas eu de sursaut du peuple de gauche, la droite - elle - a su se mobiliser" réagit le candidat PS battu. Une petite phrase qui rappelle que les élections municipales perdues il y a un an ont laissé quelques traces à gauche.