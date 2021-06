Départementales en Dordogne : le canton Périgueux-1 va-t-il rester aux mains de la droite ?

A l'occasion des élections départementales les 20 et 27 juin prochain, France Bleu Périgord vous propose chaque matin un zoom sur certains cantons. Ce mercredi 9 juin, focus sur celui de Périgueux-1 où trois binômes se présentent.

Trois binômes candidats

Lors des dernières élections départementales, c'est la droite avec Natacha Mayaud et Laurent Mossion qui avait décroché ce canton. Pour tenter de renverser la majorité sortante, le scénario doit rester le même, selon Laurent Mossion, candidat soutenu par Les Républicains, en binôme avec Florence Borgella. "Ça fait 70 ans que la gauche gère ce département et pour quel résultat ? En 2015, on avait souligné que le département était le quatrième le plus endetté de France. C'est toujours le cas. Le taux de chômage le plus élevé d'Aquitaine, c'est toujours le cas. Il faut sanctionner ce bilan le 20 juin."

Face à lui, la gauche arrive divisée. Mais Émeric Lavitola, candidat PS, en binôme avec Anne Marchand, espère profiter de la dynamique des municipales. "On est dans la majorité à la ville et au département. C'est un véritable atout. Si nous voulons accompagner les projets que l'on porte en matière de solidarité, d'attractivité, etc, il faut des élus au département."

La gauche divisée

L'autre binôme de gauche est porté par Francis Cortez et Isabelle Vitté. Il regroupe les verts, le PC, la France insoumise et Génération.s. Une candidature pour porter notamment l'écologie au département. "On ne veut pas renverser la table. Mais on veut changer de paradigme. Aujourd'hui, le conseil départemental fonctionne comme au siècle passé, donc on veut l'améliorer notamment via la transition écologique" explique Francis Cortez.

Ce mercredi 9 juin, France Bleu Périgord organise un débat pour ces élections départementales entre 18 heures et 19 heures.