Départementales en Dordogne : quatre listes se présentent sur le canton de Brantôme

Les dimanche 20 et 27 juin, vous êtes appelés à voter pour les élections régionales et départementales. Le département s'occupe notamment de l'action sociale (RSA, APA...) ou encore des routes et des collèges. Pour les élections départementales, 50 conseillers régionaux seront élus, deux pour chacun des 25 cantons, une femme et un homme.

Sur le canton de Brantôme, quatre listes se présentent :

Les quatre listes veulent notamment dans leur programme, rendre le canton plus attractif. Pour la conseillère départementale sortante, Marie-Pascale Robert Rolin cela passe par l'emploi. Elle se présente sur une liste de gauche sans étiquette avec Yves Mahaud. "Il faut surtout retenir les jeunes et cela passe par l'emploi. Sur le secteur, nous avons pas mal de petites entreprises". Marie-Pascale Robert Rolin parle aussi de l'action sociale très importante sur ce canton.

L'autre liste à gauche, c'est celle de la majorité départementale PS, emmenée par Mélanie Célérier et Olivier Chabreyrou. Pour Olivier Chabreyrou, l'attractivité du canton de Brantôme ne fait plus de doute "il n'y a qu'à voir le nombre de touristes qu'il y a eu en 2020 et j'espère qu'il y en aura autant cette année". Pour le candidat, il faut adapter le réseau routier et notamment réaliser le contournement de Bourdeuilles, projet qu'il a porté en tant que maire. Ce projet, on le rappelle, a été suspendu par la justice.

Le binôme centriste Renouveau Dordogne estime également que le sujet des contournements est un sujet important surtout "que chaque dossier prend beaucoup de temps". Didier Mazouaud déclare qu'il faut d'ores et déjà réfléchir à un projet de contournement à Brantôme. Pour le candidat de Renouveau Dordogne; l'attractivité du canton passe aussi par le numérique : "Il y a dans notre zone des attentes et une impatience compréhensible. Je crois qu'il faut faire table rase du passé. Il y a eu un certain nombre de retard qui ont été pris. Je crois que ce dossier doit ou devrait faire l'unanimité". Le développement du numérique doit aussi s'accompagner de la 4G partout sur le canton.

Pour le Rassemblement National, la fibre et le haut-débit est aussi un enjeu ainsi que la création d'EHPAD mais pour cela explique Florence Joubert, le parti d'extrême droite se dit prêt à faire des économies. "Un audit sera réalisé sur les finances". Lorsque l'on demande sur quels postes de dépenses, le RN est prêt à faire des économies. Florence Joubert répond "sur certaines associations qui sont pas tout à fait utiles, qui se disent culturelles, qui se disent développement d'activités tournant autour d'une orientation politique je vais dire".