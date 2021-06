Départementales en Haute-Saône : un 4e mandat consécutif à la tête du Département pour Yves Krattinger

Déjà 20 ans qu'Yves Krattinger dirige le conseil départemental de la Haute-Saône. Et le Président (ex PS) repart pour un nouveau mandat de 7 ans. Ses binômes de gauche se sont finalement adjugés 10 des 17 cantons du département ce dimanche soir, à l'issue du second tour des Départementales 2021.