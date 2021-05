Départementales en Haute-Vienne : le Rassemblement National présente moins de candidats par rapport à 2015

Albin Freychet, au centre et légèrement de biais, et les candidats Rassemblement National dans 13 cantons en Haute-Vienne.

Le Rassemblement National espère continuer de surfer sur ses bons résultats obtenus aux Européennes en 2019. Albin Freychet, déjà tête de liste pour les régionales, mènera aussi la liste en Haute-Vienne pour les départementales. Dans le viseur, du jeune candidat notamment "la chasse aux fraudeurs du RSA". L'ensemble des propositions pour les élections devrait être présenté début juin.

Une assise locale pour 2022

Pour représenter le parti de Marine Le Pen, 13 cantons auront un candidat RN sur les 21 en Haute-Vienne. C'est sept cantons de moins par rapport à 2015. "La faute à la crise sanitaire", déplore Albin Freychet. "Nous n'avons pas pu faire du porte à porte dans de bonne conditions, ni tenir de réunion publique." La tête de liste pointe aussi : "les alliances contre-nature chez les autres formations dans le seul but d'être présent dans tous les cantons."

Albin Freychet espère : "être au second tour dans de nombreux cantons avec des victoires dans certains territoires." Le but pour le Rassemblement National est de s'implanter localement pour pouvoir ensuite s'appuyer sur ces potentiels élus pour les élections présidentielles en 2022 et donc pour soutenir Marine Le Pen.