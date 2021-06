Départementales en Ille-et-Vilaine : engagements tenus pour le président sortant PS Jean-Luc Chenut

Les élections départementales ont lieu les 20 et 27 juin comme les régionales. Avant le premier tour, le président socialiste sortant du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, Jean-Luc Chenut, était l'invité de France Bleu Armorique pour expliquer pourquoi il est candidat à sa réélection.

A trois jours du premier tour des élections départementales, Jean-Luc Chenut présente son bilan et son programme. Élu au département d'Ille-et-Vilaine depuis 2008, et président de la collectivité depuis 2015, il brigue un nouveau mandat.

"C'est une belle fonction, mais exigeante et je sens un enthousiasme grandissant autour de ce scrutin" explique Jean-Luc Chenut.

Pour ces départementales, il mène la liste "Energies solidaires" qui présente 26 binômes sur 27 cantons avec des membres du PS, du PC, du PRG et du Mouvement radical. "Notre ambition est de faire aussi bien qu'en 2015, de conserver les cantons que nous avons déjà et d'en gagner quelques autres. Dans cette équipes, 20 candidats sont des sortants, 32 sont des nouveaux".

Concernant une alliance avant le premier tour, elle n'était pas possible? "Nous avons un accord avec le PC, c'est inédit, concernant EELV ils nous ont fait savoir qu'ils avaient une démarche d'autonomie" précise Jean-Luc Chenut.

Pour ce scrutin, le président socialiste présente son bilan: "nous avons des retours positifs, nous avons tenu nos engagements, les trois collèges sont là, les aménagements routiers sont presque achevés vers Redon et Angers, l'espace sociale et culturel de Maen Roch est inauguré cette semaine, il y a eu aussi un renouvellement des centres du SDIS avec 9 casernes mises en service. Nous avons aussi maintenu l'invisible pour aider les plus fragiles".

Dans le domaine du handicap, "nous avons consacré 30 millions de plus et créer 450 places de plus pour leur accueil" ajoute le candidat PS.

Concernant le rééquilibrage des dépenses entre la Métropole de Rennes et le reste du département, Jean Luc Chenut répond que c'est déjà le cas. "Il n'y en a pas trop pour la métropole, pour les infrastructures routières par exemple, nous n'avons investi qu'à l'extérieur de la métropole, même chose pour les collèges. On donne 5 fois plus aux territoires ruraux qu'à Rennes métropole" conclut le président sortant.

Jean Luc Chenut est candidat sur le canton Du Rheu avec Armelle Billard également sortante.

Les autres candidats de ce canton sont:

- Le RN avec Bérengère Le Fournier et Samuel Saillard

- La droite et le centre (liste Pierre Breteau) avec Gérard Berree et Ingrid Cormenier,

- EELV et UDB avec Joël Le Gall, et Stéphanie Lefèvre