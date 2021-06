Départementales en Ille-et-Vilaine : la France Insoumise veut lutter contre le non recours aux aides sociales

Les départementales ont lieu les 20 et 27 juin prochain. Mickäel Hugonnet candidat de la France Insoumise en Ille-et-Vilaine détaille certains points du programme de son parti pour le département.

Pour les départementales des 20 et 27 juin prochain, la France Insoumise présente des candidats dans 10 cantons sur 27 en Ille-et-Vilaine. "Notre choix a été de ne pas s'allier pour ce premier tour, surtout pas avec la majorité PS sortante" explique Mickaël Hugonnet candidat de la France Insoumise. "En revanche, on a tendu la main aux autres partis, à EELV et au PC" mais il n'a pas été possible de faire alliance sauf dans un canton avec les communistes.

"Nos adversaires, ce sont les libéraux (PS, LR et LREM) et le Rassemblement national" explique le représentant de la France Insoumise

Non aux contournements routiers

Dans son programme, la France Insoumise ne veut pas continuer les concertations au sujet des contournements routiers pour Vitré et Fougères. "Le développent des route, ça a été la priorité de la précédente majorité de M. Chenut, pourtant de notre point de vue, ce sont des projets inutiles et climaticides et qui ne correspondent pas aux besoins des habitants. De plus ce n'est pas bon pour l'environnement" explique Mickaël Hugonnet.

"Rien que pour Vitré, par exemple, le Conseil Départemental lui-même estime qu'il engendrera une augmentation de 15% des émissions carbones"

Aider les personnes les plus en difficulté

Concernant l'action sociale, l'un des principaux postes d'un département, la France Insoumise veut lutter contre le non recours aux aides sociales. "Par exemple, le RSA en Ille-et-Vilaine, 1/3 des personnes qui y ont droit, ne le perçoivent pas car les services départementaux n'ont pas les moyens d'aller les chercher. On veut un plan pour accompagner les personnes les plus en difficulté" précise le candidat.

Concernant les Mineurs Non Accompagnés dont l'accueil a coûté 24 millions d'euros cette année au département : "on peut être fier d'accueillir ces jeunes mineurs. La loi française prévoit que tous les mineurs non accompagnés bénéficient d'un suivi au titre de la protection de l'enfance. Le RN veut supprimer cet accompagnement pour lutter contre la délinquance, cela me fait rire... on peut comprendre qu'un mineur non .accompagné qui n 'a pas de formation ni de logement a plus de facilité à tomber dans la délinquance" explique Mickeäl Hugonnet. La France Insoumise mettra donc plus de moyens pour les aider.

Mickaël Hugonnet, Candidat sur le canton la Guerche de Bretagne avec Claire-Violette Le Goff,

Sont également candidats:

- l'union du centre et de la droite avec la conseillère sortante Monique Sockath et Bruno Gatel

- un autre binôme de centre droit avec Marie-Christine Morice, et Christian Sorieux,

- Le Rassemblement national avec Jean Mareschi, et Yvonne Roussel,

- Et Bernard Mescam, et Conchita Plançon, soutenus par la majorité départementale du socialiste Jean-Luc Chenut.