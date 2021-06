Départementales en Ille-et-Vilaine : la protection de l'enfance, une priorité pour LREM

On vote dimanche 20 juin pour le premier tour des Régionales et des Départementales. L'une des candidate de LREM pour les élections départementales en Ille-et-Vilaine était l'invitée de France Bleu Armorique ce mardi.

Comme les Régionales, les élections départementales ont lieu les 20 et 27 juin prochain. En Ille-et-Vilaine, La République en Marche présente des binômes dans huit cantons sur 27. Sandrine Caroff-Urfer, candidate LREM explique que le parti a "fait le choix d'accompagner du mieux possible ses candidats. Ce sont des élections sur un nom et non une liste, elles sont très exigeantes, donc nous avons privilégié les candidats prêts à s'engager de toutes leurs forces dans la campagne".

LREM a tout de même un accord pour un canton avec la liste emmené par la droite et le centre et Pierre Breteau. "Nous représentons la majorité présidentielle", explique Sandrine Caroff-Urfer. "Nous avons trouvé des binômes mais parfois aussi des candidats seuls, qui avaient alors possibilité de s'allier avec d'autres partis mais avec une ligne rouge, seulement ceux qui soutiennent l'action du gouvernement", précise la candidate.

Des routes… mais aussi des pistes cyclables

Dans son programme, LREM souhaite poursuivre la concertation autour des contournements de Vitré et Fougères. "Il faut tenir compte des avis des habitants sur place et maintenant, il fait décider vite car, plus on attend, plus cela coûte cher au contribuable". Et le vélo ? LREM souhaite aussi développer les pistes cyclables : "Il faut soutenir les mobilités douces, c'est le "en même temps" de LREM" explique la candidate.

Aider tous les mineurs du département

Pour les mineurs non accompagnés, LREM reconnait que la gestion de ce dossier est épineuse et nécessite une concertation à différents échelons. "Nous regrettons l'instrumentalisation de ce sujet, qui empêche de voir le vrai dossier du département : la protection de l'enfance. On parle beaucoup de ces mineurs non accompagnés, 700 sur un total de plus de 7000 enfants. Sur les 700, seulement 120 qui posent problème. Il ne faut pas minimiser ce sujet, mais il ne faut pas oublier les autres enfants, les 90% restants qui ont besoin d'être aidés".

Au sujet des collèges, autre compétence d'un département, LREM veut répondre à l'augmentation de la population : "Il faut répondre aux besoins de scolarisation des familles au plus près de chez elles".

Sandrine Caroff-Urfer est candidate LREM sur le canton Rennes 2 avec Henri-Noël Ruiz.

Sont également candidats dans ce canton :

- la conseillère socialiste sortante, Catherine Debroise avec Vincent Haloua

- Le binôme LR avec Pierre Abegg et Anaïs Jehanno

- le RN avec Marie De Lespinay, et Denis Duvernoy

- EELV avec Marion Le Frène et Denez Marchand