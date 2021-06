Départementales en Ille-et-Vilaine : le centre droit pour une fondation pour l'emploi et la formation

Dimanche prochain, le 20 juin, ce sera le premier tour des élections départementales. Pour l'occasion, Pierre Breteau, candidat du centre droit en Ille-et-Vilaine est l'invité de France Bleu Armorique.

A 4 jours du premier tour des élections départementales, Pierre Breteau, le maire de Saint-Grégoire au nord de Rennes et porte-parole de la liste de centre droit "Du cœur pour l'Ille-et-Vilaine" présente son programme sur France Bleu Armorique.

Pour ce scrutin, la liste de Pierre Breteau soutient des binômes dans 22 cantons sur 27. Avec des candidats de la droite, du centre et de LREM. "Les électeurs ont le choix entre reconduire la majorité socialiste et communiste sortante soit choisir une alternative de gens qui ont su se retrouver autour d'un projet commun alternatif pour l'Ille-et-Vilaine, ce qui nous fédère c'est notre département, notre territoire" explique le candidat.

Pierre Breteau qui poursuit : "je pense que l'alternance ça fait partie de la démocratie, ça aère une institution, la majorité actuelle est en poste depuis 17 ans, elle n'innove pas, elle ne propose pas de nouvelles solutions. Ce qui compte ce ne sont pas les millions mais les résultats" explique-t-il.

"Il faut réinventer le fonctionnement du département pour produire un meilleur service"

Comment le faire avec un budget contraint? "Il faut réinterroger les politiques du département et trouver des solutions" détaille Pierre Breteau."On a imaginer la création avec les associations et les entreprises d'une grande fondation départementale pour l'emploi et la formation".

La liste "Du cœur pour l'Ille-et-Vilaine" souhaite aussi rééquilibrer les dépenses, avec moins pour la métropole de Rennes, et plus pour le reste du département. "Si on laisse faire la métropole va grossir et risquer de s'asphyxier... Il faut donc réallouer des moyens vers les villes moyennes pour assurer un équilibre territoriale, ça veut dire un minimum de services publics".

La liste de centre droit est favorable à un rapprochement du département et de la région. "On peut imaginer une évolution pour simplifier le paysage institutionnel. La loi permet de faire des expérimentations. On est prêt à saborder notre mandat si les élus de cette grande collectivité sont élus au suffrage universel direct pour qu'ils soient donc responsables devant les électeurs".

Pierre Breteau est candidat sur le Canton de Betton avec Jeanne Feret.

Sont également candidats :

- l'élu sortant de la majorité départementale PS Michel Gautier en binôme avec Brigitte Le Men,

- le RN avec Nathalie Bazire et Michel Moreau

- EELV avec Patrick Anne, et Karine Lepinoit-Lefrêne

- et un autre binome de gauche et écologiste, Cilla Goyat, et Bertrand Périssé