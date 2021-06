Départementales en Ille-et-Vilaine : plusieurs options pour l'avenir du canton de Redon

Le 1er et le 2è tour des élections départementales, comme des régionales, ont lieu les dimanche 20 et 27 juin. En Ille-et-Vilaine, les électeurs vont devoir renouveler 54 conseillers départementaux pour 27 cantons. Dans le canton de Redon, quatre binômes sont en lice.

Les 20 et 27 juin, on vote pour les élections départementales et régionales

Dimanche 20 juin, ce sera le premier tour des élections régionales et aussi départementales. En Ille-et-Vilaine, dont la majorité est à gauche depuis 2004, les électeurs vont devoir renouveler les 54 conseillers départementaux dans les 27 cantons puisqu'il s'agit pour chaque candidature de binômes paritaires femmes-hommes. Le canton de Redon est l'un d'eux. Situé dans le sud-ouest du département, il s'agit d'un territoire rural de 36.000 habitants et 15 communes, notamment Redon la plus grande, Saint-Ganton la plus petite mais aussi Bains-sur-Oust, Guipry-Messac, Pipriac, Sainte-Marie ou encore Sixt-sur-Aff.

Franck Pichot le sortant PS avec Anne Mainguet-Grall

Franck Pichot est conseiller départemental PS depuis 2011 et membre de la majorité de gauche. Maire de Pipriac depuis 2020, il dirige une structure culturelle. il fait campagne avec Anne Mainguet-Grall conseillère principale d'éducation. La mise en service, fin 2021, de la 2x2 voies entre Rennes et Redon, construite par le Conseil départemental, est considérée comme un levier fort par le binôme. "Si une entreprise se dit, il y a une 4 voies pour se déplacer, il y a des services publics, il y a des établissements scolaires et il y a de la main d'oeuvre sur place et bien elle va venir s'installer" estime Franck Pichot. Le binôme s'engage à développer les mobilités comme la construction de routes dédiées aux vélos.

Franck Pichot, candidat avec Anne Mainguet-Grall, ici sur le marché de Guipry © Radio France - Loïck Guellec

Une première pour Marie-Christine Carpentier et Jacques François (droite et centre)

C'est une première campagne pour Marie-Christine Carpentier, qui a dirigé pendant 40 ans le centre médico-psycho-pédagogique de Redon, et Jacques François, chef d'entreprise. Représentant le centre et la droite, ils ne sont pas encartés. Parmi les priorités, la construction d'un nouvel hôpital à Redon "l'hôpital actuel est complètement délaissé et si on est élu au département on votera un crédit pour un nouvel établissement et c'est possible. Les socialistes disent que ce n'est pas dans les compétences du département, ce n'est pas vrai" affirme Marie-Christine Carpentier qui défend aussi la construction de crèches pour la garde des enfants.

Marie-Christine Carpentier, candidate avec Jacques François, ici sur le marché de Guipry © Radio France - Loïck Guellec

Florence Choquet et Alain Ridard pour Europe Ecologie les Verts

Alain Ridard, candidat avec Florence Choquet pour EELV, mène une campagne classique avec du tractage et des réunions publiques. Mais l'objectif est de parler de la transition écologique non pas dans un cercle fermé mais là où vivent les gens. "Les contacts sont bons" témoigne Alain Ridard "avec une prise de conscience réelle". Parmi les sujets de la campagne, une alimentation bio-locale du champ à l'assiette ou encore la multimodalité car la quatre voies ne doit pas être le règne du tout voiture "l'idée est de créer des points de regroupement sur cet axe avec des lieux sécurisés pour les vélos et la mise en place de bus pour rejoindre Rennes".

Alain Ridard, candidat avec Florence Choquet, sur le marché de Guipry © Radio France - Loïck Guellec

Un 4è binôme, celui du Rassemblement National, constitué de Jean-Paul Morvan et Anne-Marie Colin est également candidat. Sollicité par France Bleu Armorique pour défendre ses propositions, il a décliné notre invitation et ne fait pas campagne sur le terrain.