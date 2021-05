Départementales en Isère : le président sortant Jean-Pierre Barbier lance sa campagne "pour l'Isère"

Le président sortant du Conseil départemental de l'Isère présente ses candidats sur les 29 cantons isérois pour les élections des 20 et 27 juin prochains et dévoile les premières propositions de son programme.

Entouré de Julien Polat, maire et conseiller départemental sortant de Voiron, nommé directeur de campagne, de Sandrine Martin-Grand et Annick Merle, élue sortante, et porte-paroles, Jean-Pierre Barbier a lancé sa campagne pour un nouveau mandat à la tête du département.

''C'est une élection départementale, c'est donc une campagne départementale que nous allons mener'' a-t-il-rappelé, voilà pourquoi c'est depuis Voiron, ville géographiquement situé "au milieu" de l'Isère que le président sortant a choisi de présenter ses 29 binômes en lice pour les élections, mais aussi ses dix premières propositions.

La cantine à 2 euros pour chaque collégien, 90 km/h sur les routes départementales

Réunie sous la bannière "Pour l'Isère" et sans le moindre logo de parti politique, la majorité sortante, née il y a six ans d'un rassemblement de la droite, du centre et de la société civile entend s'appuyer sur son bilan mais aussi avancer des propositions chocs.

Jean-Pierre Barbier promet la cantine à 2 euros pour chaque collégien, quelque soit le quotient familial et le revenu des parents dès la rentrée de septembre avec des menus élaboré à partir de produits 100% locaux ou bio. Il annonce également le doublement du nombre d'implantation de médecins dans les déserts médicaux, une charte de la laïcité à destination des associations et organismes qui souhaitent bénéficier de subventions départementales ou encore le retour de la limitation à 90 km/h sur les routes départementales, un retour progressif, une fois réalisés des travaux de sécurité.

Une équipe renouvelée à 35%

Sur le plan politique, Jean-Pierre Barbier repart avec les deux tiers de son équipe sortante dont il met en avant "la cohésion et la cohérence". L'occasion de tacler ses adversaires de gauche dont le rassemblement sous la bannière du printemps isérois n'est selon lui qu'une "unité de facade" dont le centre de gravité s'est déporté à l'extrême gauche.

Les isérois auront le choix entre l'extrême droite avec le RN, l'extrême gauche avec le Printemps isérois, et nous !

Interrogé sur l'absence de deux anciens piliers de la majorité sortante, Christian Coigné condamné en première instance pour prise illégale d'intérêt et qui fait appel, et Magali Guillot visée par une enquête concernant ses activités professionnelles, Jean-Pierre Barbier évoque une décision "prise en commun pour ne pas gêner notre campagne".

«Christian Coigné et Magali Guillot ont choisi en accord avec nous de ne pas se représenter. C’est tout à leur honneur»

En revanche, Gérard Dezempte figure bien parmi les candidat de la majorité sur son Charvieu-Chavagneux, malgré sa candidature aux législatives de 2017 avec le soutien du Rassemblement national. « Gérard Dezempte est un homme de droite, il nous a toujours été fidèle, il n’est pas encarté RN et le RN présente un candidat sur son canton » précise encore Jean-Pierre Barbier.