Départementales en Isère : la gauche alerte la justice sur les tracts "xénophobes" du Rassemblement national

Les candidats du Printemps isérois (union des gauches) aux élections départementales ont écrit aux procureurs de la République de Grenoble, Vienne et Bourgoin-Jallieu pour dénoncer les propos tenus sur les professions de foi des candidats du Rassemblement national concernant les mineurs isolés.

Les images des professions de foi des candidats du Rassemblement national pour les élections départementales qui se tiennent les 20 et 27 juin prochains ont fait le tour d'Internet et suscitent la polémique.

Les mineurs isolés "responsables de l'insécurité"

Les tracts évoquent la situation des mineurs isolés étrangers : "Un mineur isolé étranger coûte 40.000 euros par an au département", "60% sont en réalité majeurs" ou encore "ils sont responsables de l'explosion de l'insécurité", peut-on lire sur les professions de foi du RN.

Des propos "xénophobes" et de "fausses informations", déplorent les candidats du Printemps isérois (union des gauches) qui ont décidé d'alerter les procureurs de la République de Grenoble, Vienne et Bourgoin-Jallieu.

"Les candidats RN stigmatisent des enfants et des jeunes placés sous la protection de l’Aide sociale à l’enfance parce qu’isolés et sans famille sur le territoire national. Il est difficile de trouver attitude plus misérable", écrivent encore les candidats de gauche dans un communiqué.

Les candidats de la gauche appellent Jean-Pierre Barbier à porter plainte

Le Printemps isérois appelle également le président du département, Jean-Pierre Barbier, à porter plainte contre les candidats du Rassemblement national, "au noms des mineurs non accompagnés eux-mêmes", précise le communiqué, "que le Département à la charge de protéger et dont il est juridiquement le représentant."