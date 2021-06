Départementales en Isère : le gaulliste Pierre Gimel tourne la page de quarante ans de vie politique

Par le jeu du redécoupage des cantons en 2015, c'est à Pont-de-Claix que Pierre Gimel est venu chercher ce qui sera son dernier mandat de conseiller général. Mais son nom reste associé à la montagne, au Trièves, à Clelles, sa commune dont il fut le maire pendant douze ans (1989-2001) et le conseiller général pendant plus de trente ans.

La retraite politique de Pierre Gimel Copier

Gaulliste depuis son adolescence, dans une famille marquée à gauche, diplômé de science-po Grenoble, il débute dans la vie politique comme simple conseiller municipal de Clelles en 1977. En 1989 il devient maire de la commune et entre la même année au conseil général de l'Isère, présidé alors par Alain Carignon. Il restera l'élu du canton de Clelles jusqu'à sa disparition en 2015 lors du redécoupage des cantons.

II trouve alors "'refuge" sur le canton de Pont-de-Claix, ou, profitant de la division de la gauche à qui la victoire semblait pourtant promise, il remporte le scrutin et participe ainsi à la "bascule" à droite du département derrière Jean-Pierre Barbier, après quatorze ans de majorité de gauche autour d'André Vallini.

La victoire de 2015 c'est un peu la mienne

"Cette victoire de 2015 c'est un peu la mienne, car au moment de l'élection je présidais l'intergroupe de l'opposition. J'étais le premier à dire, ce coup-ci on va gagner ! Personne ne me croyait mais quand on est président de l'opposition, gagner les élections départementales c'est fort." se souvient-il.

Au moment de boucler plus de trente-deux ans de présence ininterrompue sur les bancs de l'assemblée départementale, ce sont d'ailleurs ces six dernières années qu'il confie avoir préférées : "les élus qui composent cette majorité et notamment mes collègues vice-présidents, on est dans une harmonie parfaite, il n'y a jamais eu conflit, jamais d'accrochage, c'est rare dans une majorité."

Pierre Gimel c'est avant tout un nom qui résonne dans le Trièves et notamment à Clelles.

"Je connaissais tous les habitants du canton, aujourd'hui avec les cantons modernes, redécoupés et fusionnés c'est impossible, mais à l'époque le canton faisait 2000 habitants, 730 foyers. Á chaque campagne électorale, j'allais visiter chacune des maisons et je tutoyais 80% de la population, c'est quelque chose d'assez affectif."

Comme maire de Clelles dans les années 90 il restera celui qui a ouvert la première maison médicale du département et aussi le plus petit cinéma moderne de France, le plus petit cinéma en son "dolby stéréo" dans une petite commune de seulement 500 habitants. Un projet monté avec l'association "les vagabonds du Trièves" qui aujourd'hui encore gère la salle.

Au moment de faire ses cartons, il reconnait bien volontiers qu'il est "ému" de partir. "Sentimentalement c'est dur" confie-t-il, mais il rappelle qu'il avait promis en 2015 que ce serait son dernier mandat, il se souvient aussi avoir refusé une proposition professionnelle dans le milieu bancaire, il y a 10 ans, et avoir pris sa retraite à 61 ans, comme il se l'était promis. "Il faut savoir passer la main".

En revanche, pas question de renoncer à ses idées, "gaulliste je serai jusqu'au bout" martèle-t-il.

Pas question non plus de rester cloîtré chez lui : "je vais sans doute reprendre du service dans des associations. Même si j'aime beaucoup le Trièves, je ne me vois pas m'enfermer dans ma maison à Clelles et ne plus voir personne" conclu-t-il.