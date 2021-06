Départementales en Mayenne : à L'Huisserie, marge de manœuvre réduite pour les conseillers sortants

Dans le canton de L'Huisserie près de Laval, le second tour opposera un binôme divers gauche à un binôme divers centre. Les conseillers sortants Christian Briand et Christine Dubois sont arrivés en tête au premier tour, devant le binôme de La Mayenne Ensemble soutenu par la majorité départementale.

Christian Briand et Christine Dubois briguent un deuxième mandat au Conseil départemental.

Dimanche 27 juin, sur le canton de L'Huisserie, les 12 267 électeurs auront un choix classique entre les candidats soutenus par l'actuelle majorité départementale (Nathalie Acker, première adjointe à Entrammes et Jean-Pierre Thiot, maire de L'Huisserie, pour La Mayenne Ensemble) et les conseillers départementaux sortants issus de la minorité (Christine Dubois, maire de Louverné et Christian Briand, ex-maire de L'Huisserie). Ces derniers sont arrivés en tête dimanche dernier avec 48,40% des voix devant le binôme Acker / Thiot, 40,59%. Seulement 302 voix séparent les deux binômes, une marge de manœuvre limitée au regard du grand nombre d'abstentionnistes.

Le binôme Briand / Dubois ne souhaite pas mettre en avant son étiquette politique. Christian Briand préfère s'appuyer sur un bilan : "nous avons travaillé nos dossiers qu'il s'agisse de l'approche financière ou des dossiers comme le handicap. Dans ce domaine, la Mayenne est le dernier département des Pays de la Loire en terme de contribution par habitant. Il y a des familles qui ont des enfants handicapés et pour lesquels, elles ne trouvent pas de solutions. Le Département n'est pas au rendez-vous. Les priorités données par la majorité dans ce département sont essentiellement dans le paraître. On a un discours mais on a pas les actes."

De leurs côtés, les candidats de la majorité départementale estiment que les conseillers sortants n'ont pas été très visibles durant leur mandat. Ce canton, c'est aussi un duel entre deux personnalités de L'Huisserie : l'ancien maire Christian Briand et le maire actuel, Jean-Pierre Thiot : "Christian Briand a été maire de L'Huisserie de 1995 à 2014, c'est un mastodonte de la politique. C'est vrai qu'il y a un clivage fort sur la commune de L'Huisserie, chef-lieu de canton. Le résultat du premier tour des Départementales a conforté notre position sur la commune. Je pense qu'il y a une vraie relation de confiance qui s'est établie entre le maire que je suis et les habitants. Ils ont confiance en ce que nous avons mis en place depuis un an, notamment ce lien de proximité avec les habitants."

Dimanche dernier, un tiers des inscrits s'est déplacé aux urnes sur le canton de L'Huisserie. Les abstentionnistes du premier tout détiennent certainement la clé de ce scrutin.