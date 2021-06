Départementales en Mayenne : à Lassay-les-Châteaux, la majorité départementale défend ardemment son bilan

Le deuxième tour des élections départementales aura lieu ce dimanche 27 juin. Dans le canton de Lassay-les-Châteaux le binôme de la majorité départementale, composé de Magali D'Argentré et Gérard Dujarrier font la course en tête et défendent l'efficacité de leur bilan sur les six dernières années.

Au soir du premier tour des élections départementales en Mayenne, Magali D'Argentré et Gérard Dujarrier, le binôme de la majorité départementale, sont arrivés en tête avec 42,35% des voix. Un autre binôme, sans étiquette, représenté par Mélanie Firmesse et Guillaume Carré, maire de Martigné-sur-Mayenne se sont qualifiés pour le deuxième tour avec 24,16% des voix.

Pour Gérard Dujarrier, malgré un fort taux d’abstention dans le canton dimanche dernier (67,71%), faire la course en tête est déjà une reconnaissance de l'action menée par le conseil départemental dans le Nord-Mayenne. "À Lassay-les-Châteaux par exemple, nous avons travaillé pour le collège, pour la maison de retraite, pour le centre d'incendie et de secours. Avec Magali D'argentré nous avons beaucoup travaillé sur l'aménagement de la route départementale 34 entre le Lassay et le rond-point de Coulanges et nous nous engageons aussi dans l'aménagement du deuxième tronçon entre Lassay et Couternes. C'est dans les tuyaux, et cela va bien se passer" explique le conseiller départemental sortant.

Pour autant certains dossiers n'ont pas beaucoup avancé en six ans estime le binôme concurrent et sans étiquette, composé de Mélanie Firmesse et Guillaume Carré, le maire de Martigné-sur-Mayenne. Celui des Ehpad par exemple. "Pourquoi certains établissement se sont montés à tel endroit et pas à d'autres ? _Certains projets ont été lancés dans des communes que je connais bien pour être finalement stoppés sans tambour ni trompette, mais surtout sans explication_. Nous avons des remontées de terrain très intéressantes, de la part de salariés du secteur médico-social notamment" déclare Guillaume Carré.

La prudence pour le deuxième tour est donc de rigueur pour le binôme de la majorité départementale. 21% des électeurs du premier tour ont voté pour le binôme centriste, composé de Marie Conneau et Frédéric Bordelet. Un duo qui n'a pour l'instant pas donné de consigne de vote.