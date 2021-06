Départementales en Mayenne : à Loiron-Ruillé, les voix du binôme insoumis valent de l'or

Le binôme de la France Insoumise annonce son soutien à la liste de gauche du tandem Gabrielle Guérin et Fabien Robin. De quoi les rapprocher du binôme de la majorité sortante de Nicole Bouillon et Louis Michel. Eux aussi, tentent de grappiller quelques voix à la gauche.

Ce sera un des cantons les plus disputés de ce second tour des élections départementales en Mayenne : le canton de Loiron-Ruillé. Lors du premier tour, le binôme de la majorité départementale sortante a obtenu un score de 42,12%, tandis que le tandem de gauche a obtenu 34,32% des suffrages. Ce lundi matin, la liste de la France Insoumise (9% au 1er tour) du canton a annoncé ses consignes de votes : ils soutiendront la gauche. De quoi resserrer le 2nd tour.

"Nous avons des valeurs écologistes, humanistes", exprime Fabien Robin. "On aimerait bien que les électeurs insoumis nous suivent pour gagner ce second tour", ajoute-t-il. Un réservoir de voix qui permettrait à la liste de gauche d'égaliser avec son adversaire du second tour.

La liste sortante également à la conquête de ces voix

Que les électeurs de gauche votent à gauche, "c'est logique, car on a les mêmes valeurs et la même volonté de proposer une alternative à la majorité parlementaire", souligne Fabien Robin. Et pourtant, même la majorité sortante souhaite récupérer quelques voix insoumises. "Nous aussi, on a le droit de prétendre à ces voix", espère la candidate sortante Nicole Bouillon.

"Avec Louis Michel, nous avons toujours été écologistes dans notre démarche et les électeurs du canton le savent", argumente la candidate et maire du Genest-St-Isle. "Par nos actions depuis le début de notre engagement, ce serait mérité d'avoir quelques électeurs dans nos rangs". Une chose sure : la liste insoumise ne pensait pas peser autant dans le second tour. À noter que la liste du Rassemblement National (14% au 1er Tour) n'a pas souhaité donner de consigne de vote.