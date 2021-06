Départementales en Mayenne, canton de Laval - 2 : le duel entre la droite et LREM profitera-t-il à la gauche ?

Dans le canton de Laval -2, la configuration politique est singulière. En effet les électeurs auront le choix entre quatre binômes : Marie-Laure Le Mée-Clavreul - Antoine Leroyer pour la gauche, Christophe Brosseau - Brigitte Duval pour le Rassemblement National, Pierrick Guesné - Stéphanie Hibon-Arthuis pour la droite, Vincent D'Agostino -Tina Girard pour la République En Marche.

Une opposition municipale divisée ?

À l'aube de ces élections, Pierrick Guesné et Vincent D'Agostino, alors collègues et membres de l'opposition à la mairie de Laval ont fait le choix de partir chacun de leur côté dans la bataille des départementales. Mais il n'y a aucun risque de scission au sein de l'opposition municipale à Laval assure Pierrick Guesné. "Nous sommes toujours unis dans l'opposition. Moi j'adore ce genre de débat démocratique, et j'adore que tout le monde puisse se porter candidat, que ce soit Vincent ou un autre. Moi-même et Stéphanie, on n’est jamais aussi fort que dans l'adversité. S'il faut battre un, deux, trois, quatre ou cinq candidats en face de nous ... l'essentiel c'est d'être toujours premier" explique-t-il.

Et pourtant les deux hommes se sont parlés avant le début des grandes manœuvre politique explique Vincent D'Agostino pour En Marche. "Nous pensons qu'il était nécessaire que chacun puisse s'exprimer et que chacun présente un projet différend. Après il y a un premier tour... mais nous, on ne se retrouvait pas dans celui de la majorité départementale sortante" déclare le marcheur.

La gauche représentée par Marie-Laure Le Mée-Clavreul et Antoine Leroyer, profitera t-elle de ce duel entre la droite et le centre dans le canton de Laval-2 ? "Nous sommes juste étonnés que deux personnes qui font partie de la même équipe et qui ont fait campagne ensemble aux élections municipales l'an dernier, ne se retrouvent pas cette fois-ci. Nous on fait campagne ensemble. On a une autre définition du mot équipe tous les deux, avec nos remplaçants" explique le binôme.

Reportage sur le canton de Laval - 2 Copier

Une mesure emblématique par candidats pour le canton de Laval - 2

Pierrick-Guesné - Stéphanie Hibon-Arthuis (Divers droite) : "Nous avons l'objectif de trouver 200 médecins supplémentaires en Mayenne. 100 généralistes et 100 spécialistes. Cela passe par l'attractivité du département. Il faut arrêter les débats sur les dépenses du président du département. Si on veut que les familles et les médecins viennent en Mayenne, il faut développer son attractivité".

Vincent D'Agostino -Tina Girard (La République En Marche) : "Nous voulons implanter une maison de santé qui soit connectée. Car il ne suffit pas de déclarer l'ouverture d'une nouvelle maison de santé pour accueillir des médecins. Cette structure permettra la téléconsultation, et des consultations avec les infirmiers, mais aussi des consultations à distance avec des spécialistes".

Marie-Laure Le Mée-Clavreul - Antoine Leroyer (Divers Gauche) : "Nous souhaitons lutter contre le décrochage scolaire dans les collèges. Nous voulons faire de la politique de prévention. Qu'allons-nous faire pour les collégiens qui ont tant souffert depuis le début de la crise sanitaire ? Des associations existent mais elles ne sont pas assez aidées".

Christophe Brosseau - Brigitte Duval pour le (Rassemblement National) : lors de son interview Brigitte Duval a expliqué qu'elle ne s'était jamais rendue sur le canton pour rencontrer des électeurs. Le binôme répond simplement qu'il veut s'impliquer sur les thèmes du "localisme alimentaire, du retour des 90 km/h sur certaines routes et du développement des éoliennes".