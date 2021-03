Départementales en Mayenne : Elisabeth Doineau claque la porte de la majorité, coup dur pour Olivier Richefou

La campagne des élections départementales en Mayenne démarre sur un coup de théâtre et un coup sur la tête d'Olivier Richefou. La sénatrice centriste Elisabeth Doineau claque la porte et quitte la majorité sortante. Une rupture fracassante.

Elisabeth Doineau claque la porte de la majorité départementale. La sénatrice UDI acte sa rupture Olivier Richefou. Elle sera bien candidate aux prochaines élections départementales, dans le Sud-Mayenne, mais pas sur la liste du Président sortant du Département.

Elle fera équipe avec Christophe Langouët, le maire En Marche de Cossé-le-Vivien. La confiance est rompue avec Olivier Richefou, les relations se sont dégradées, la grève en décembre dernier des agents chargés du social a tout précipité.

"Je n'ai plus aucune confiance"

Un Président qui décide de tout, tout seul ou presque, Elisabeth Doineau n'en peut plus de cette méthode, elle assume son choix : "un certain nombre de choses nous séparent. C'est une question de gouvernance et de vision et de défense de certaines valeurs comme l'écoute, la grève de décembre dernier m'a beaucoup marquée, un mouvement qu'il fallait entendre. Ma démarche est personnelle. Je n'ai plus de confiance envers le Président".

A 3 mois des élections départementales, prévues les 13 et 20 juin, Olivier Richefou perd donc une alliée de poids, une des principales personnalités de la scène politique mayennaise. Plusieurs interrogations : y'aura-t-il un binôme étiqueté majorité départementale face au duo Doineau-Langouët ? D'autres membres de la majorité sortante pourraient-ils eux aussi quitter le navire, faire sécession ? Une alliance de centre-droit UDI-En Marche est-elle entrain de se constituer pour tenter de faire chuter le Président sortant ?

Nous avons tenté de contacter Olivier Richefou. En vain pour l'instant. Le Président du Département n'a pas encore réagi à ce fracassant départ.