Départementales en Mayenne : "La Mayenne Ensemble" change de camp dans le canton de Gorron

Dans le canton de Gorron, trois binômes sont candidats aux élections départementales des 20 et 27 juin. Celui du Rassemblement National, celui soutenu par la Mayenne Ensemble (majorité départementale) et le binôme sortant qui a fait le choix de quitter la Mayenne Ensemble.

Les candidats sortants, Jean-Marc Allain et Françoise Duchemin, ont fait le choix de ne pas recevoir le soutien de la majorité départementale, La Mayenne Ensemble, lors des élections des 20 et 27 juin.

Qui pour représenter le canton de Gorron au conseil départemental de la Mayenne ? Trois binômes sont en lice pour les élections départementales des 20 et 27 juin : Franck Barascud et Roselyne Vesval (La Mayenne Ensemble), Jean-Marc Allain et Françoise Duchemin (Sans étiquette, centre droit) et Bruno Desmarecaux et Edwige Vadaine (Rassemblement National).

La Mayenne Ensemble soutient de nouveaux candidats

Pendant les six années de mandat, les candidats sortants, Jean-Marc Allain et Françoise Duchemin ont fait partie de la majorité départementale, la Mayenne Ensemble, jusqu'à mi-avril. D'un commun accord, les deux candidats ont décidé de faire cavalier seul pour ces élections départementales. Un choix assumé. "Nous avons voulu rester fidèle à l'engagement que l'on avait pris il y a 6 ans, c'est-à-dire de rester indépendants et de faire notre campagne seuls, sur notre territoire", explique Françoise Duchemin, la maire de Chantrigné. "On a des divergences avec la Mayenne Ensemble, qu'il faut faire comprendre donc on a marqué le coup", complète le maire de Gorron, Jean-Marc Allain.

La Mayenne Ensemble s'est donc retrouvée orpheline de candidats dans le canton de Gorron. Un vide de courte durée. Le binôme Franck Barascud et Roselyne Vesval a sauté sur l'occasion pour en porter les couleurs. "Je me suis permis de solliciter la majorité départementale, explique Franck Barascud, maire deSaint-Ellier-du-Maine. Nous avons trouvé un terrain d'entente." Olivier Richefou, le président du Conseil départemental de la Mayenne, soutient lui-même les deux candidats. Sur le tract de campagne il écrit : "À la demande de Franck Barascud et Roselyne Vesval et pendant le mandat qui s'annonce, NOUS engagerons les études sur le tracé de la route départementale 33." La rénovation de cet axe est une priorité du binôme soutenu par la majorité départementale.

Le soutien ou non de tel ou tel binôme de la part de la Mayenne Ensemble, Bruno Desmarecaux, le candidat du Rassemblement National, en fait complètement abstraction : "Tant qu'ils se font la guerre entre eux, cela me laisse le champ libre, on avance. On trace notre route tranquillement."

En bref, les priorités des trois binômes

Franck Barascud et Roselyne Vesval - La Mayenne Ensemble

"On veux être proches de nos concitoyens et de nos élus, on sera assidus au niveau des commissions du département de la Mayenne. On veut rendre notre territoire attractif par la mise à 90 km/h de la route départementale 33, axe structurant de notre territoire. On veut rendre notre territoire attractif pour limiter le déclin démographique et attirer de nouveaux habitants."

Franck Barascud et Roselyne Vesval vont réprésenter La Mayenne Ensemble lors des prochaines élections départementales dans le canton de Gorron. © Radio France - François Ventéjou

Jean-Marc Allain et Françoise Duchemin - Sans étiquette, centre droit

"La première priorité, ce sont nos personnes âgées. On veut les maintenir à domicile avec des soins appropriés et apporter une aide pour les agents qui travaillent à leurs côtés. L'autre priorité, c'est le désenclavement de notre territoire. Le choix des routes ne doit pas se décréter par le président du Conseil départemental ou avec quelques candidats, car cela a été vu au sein de l'assemblée du conseil communautaire."

Bruno Desmarecaux et Edwige Vadaine - Rassemblement National

"La priorité c'est l'immigration. Elle nous coûte très cher. Rien que les mineurs isolés, cela représente 3,3 millions d'euros par an pour le Conseil départemental. Cet argent, on peut s'en resservir pour les familles en grande difficulté, pour les cantines mais aussi pour les personnes âgées qui n'ont pas de grosses retraites et qui ont besoin d'argent pour s'en sortir."