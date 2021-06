Départementales en Mayenne : la succession de Daniel Lenoir fait rage dans le canton de Villaines-la-Juhel

Le maire de Villaines-la-Juhel, Daniel Lenoir, n'est pas candidat à sa succession. Mais il a choisi son poulain. C'est Denis Geslain, le maire de Pré-en-Pail depuis 2014 qui se présente sans étiquette associé à Fanny Beutier, conseillère municipale à Villaines-la-Juhel. Denis Geslain estime avoir l'expérience nécessaire pour siéger au Département et ne souhaite pas se positionner sur l'échiquier politique pour cette campagne : "sur notre canton, on a envie de servir tout le monde et tout le monde est important. Ce n'est pas l'étiquette politique qui nous fait travailler dans le sens que l'on souhaite. On souhaite montrer notre expérience pour défendre notre département et notre canton." Denis Geslain était remplaçant de Daniel Lenoir lors de la campagne de 2015.

Le maire de Pré-en-Pail, Denis Geslain (avec sa binôme Fanny Beutier) est soutenu par le conseiller sortant Daniel Lenoir. © Radio France - Gildas Menguy

La binôme de Daniel Lenoir, Christelle Auregan, elle se représente après un mandat compliqué avec son homologue au Département. L'élue de Villepail a choisi le docteur Jean-François Sallard ancien médecin à Javron-les-Chapelles. Les deux candidats font campagne sous la bannière La Mayenne Ensemble de la majorité départementale.

Christian Poincheval et sa binôme Florence Varone représentent le Parti Socialiste. © Radio France - Gildas Menguy

Ce duel au centre et à droite est observé par le binôme du Parti Socialiste, Christian Poincheval et Florence Varone. Pour l'artiste de Gesvres "ce sont des carriéristes, c'est ce qui est grave. Ce sont des gens qui veulent faire carrière en politique ce n'est pas ce qu'il faut au pays, encore moins au canton."

Le quatrième binôme est celui du Rassemblement National avec Soizic Di Biase et Pierre Marionnet. Il y a six ans, le FN avait recueilli 21% des voix. Le parti de Marine Le Pen espère atteindre la barre des 30% explique Pierre Marionnet : "on va essayer de faire le maximum. Il y a beaucoup de choses à faire sur ce canton. On n'habite pas sur le canton, mais on a fait quelques marchés et on a trouvé un accueil chaleureux. On nous a parlé retraite, pouvoir d'achat et insécurité. Cela peut paraître surprenant mais c'est le cas. Et puis, la difficulté à remplir le réfrigérateur et à boucler les fins de mois."

Soizic Di Biase et Pierre Marionnet sont candidats pour le Rassemblement National sur le canton de Villaines. © Radio France - Gildas Menguy

Les résultats du canton en 2015

1er tour :

Christelle Auregan - Daniel Lenoir (divers centre et droite) : 57,50%

Cécile Royal - Pierre-Antoine Simon (Front National) : 21,61%

Isabelle Georgeon - Michel Neveu (divers gauche) : 15,62%

Françoise Garreau - Lucien Belliot (Front de gauche) : 5,27%

2e tour :

Christelle Auregan - Daniel Lenoir (divers centre et droite) : 74,07%

Cécile Royal - Pierre-Antoine Simon (Front National) : 25,93%