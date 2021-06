Départementales en Mayenne : le RN espère bien créer la surprise dans le canton de Meslay-du-Maine

Le parti lepéniste est maintenant bien ancré dans le paysage local, dans cette partie de l'Est et du Sud de la Mayenne. Il y a 6 ans, il avait recueilli près de 30% des voix au premier tour éliminant tranquillement les forces de gauche. Transformer l'essai, voilà l'objectif de la candidate RN Pascale Rousseau : "quand on entend Rassemblement, pour moi c'est Renouveau. C'est une chance, une continuité, une progression. J'ai bon espoir".

Cela dit, dans ce canton, le duo de la droite et du centre, celui de la majorité sortante, reste favori... Mais il y a un mais. Méfiance, il faut savoir entendre la colère et y répondre souligne Sylvain Rousselet : "je ne le redoute pas, je dis qu'il faut prendre en considération ce vote. Si de nombreux électeurs votent pour le RN, ça veut dire, qu'à droite comme à gauche, qu'il y a des choses qu'on n'a pas écoutées, entendues. Beaucoup de gens nous disent qu'ils en ont ras-le-bol de ceci, de cela. Il faut savoir les écouter".

Ici, la gauche part unie, PS-Les Verts, et elle mise sur le développement de l'action sociale pour se démarquer, souligne l'élue municipale de Grez-en-Bouère Céline Bellanger : "il n'y a pas assez de prévention dans l'action sociale. On n'aide pas assez les familles en difficulté, il n'y a pas assez d'éducateurs spécialisés. Il nous faut des recrutements et également revaloriser ces professions".

En fait, même si la gauche entend représenter une alternative de vote à Meslay-du-Maine, elle a franchement peu de chances d'éviter un second tour entre la droite et l'extrême-droite.