Départementales en Mayenne : revivez le débat d'entre deux tours du canton de Mayenne

Dimanche 27 juin, c'est le second tour des élections départementales. France Bleu Mayenne a organisé un débat sur le canton de Mayenne. Deux binômes seront opposés, celui de La Mayenne Ensemble pour la droite et le centre et des candidats divers gauche.

C'est le résultat du premier tour le plus serré des Départementales en Mayenne. Cinq voix d'écart seulement entre le binôme de La Mayenne Ensemble (Jones / Brodin) et celui de la gauche (Lefoulon / Valprémit).

Sur France Bleu Mayenne, Gérard Brodin (conseiller sortant, maire de Saint-Georges Buttavent) et Antoine Valprémit (maire de Sacé) ont participé à un débat. Parmi les thèmes abordés, celui de la santé et la question du manque de médecins et celui des infrastructures avec les routes.