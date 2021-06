Départementales en Mayenne : sur le canton Laval - 1, des candidats au chevet des jeunes en détresse

Sur le canton de Laval -1, environ 13.000 électeurs auront le choix entre trois candidats ce dimanche 20 juin 2021, pour le premier tour des élections départementales. Chantal Grandière et Henri Renié pour la majorité sortante, Antoine Caplan et Nadège Davoust à gauche ainsi que Maud Cordon et Thierry Poirier pour le Rassemblement National.

Un revenu de solidarité à gauche

Plusieurs de ses candidats érigent en priorité l'emploi et la solidarité envers une partie de la jeunesse, souffrante depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020. À gauche, Antoine Caplan et Nadège Davoust proposent la mise en place d'un revenu de solidarité pour les jeunes de 18 à 25 ans, qui n'ont pas le droit au RSA ou qui ne bénéficient pas d'un soutien familial. "Il doit leur permettre d'accéder à une formation ou à un emploi. L'avenir qu'on peut leur proposer ne peut pas se résumer à la Banque Alimentaire. Aujourd'hui le département est en bonne santé financière. Celle-ci ne doit pas financer seulement les opérations de communication" explique le binôme.

Une aide ponctuelle à droite

À droite, on partage le diagnostic sur la détresse de certains jeunes, mais Henri Reunié et Chantal Grandière, pour la majorité sortante, ne sont pas favorables à ce revenu de solidarité. Il faut davantage orienter ces jeunes vers la formation professionnelle ou l'emploi d'après eux. "Lorsque l'on sait pourquoi on se lève le matin, qu'on a besoin de faire des choses, et bien c'est formidable. Bien sûr qu'il faut aider les jeunes, bien sûr qu'il faut aider les étudiants. Je ne suis pas d'accord avec cette idée de revenu régulier mais je pense qu'ils ont besoin d'une aide ponctuelle" explique Chantal Grandière.

Pour le Rassemblement National, représenté par Maud Cordon sur le canton de Laval - 1, il ne sera pas question non plus d'un revenu de solidarité pour les 18-26 ans, en cas d'élection. "Personne ne va plus travailler si on a un revenu avant même de travailler. C'est pas le but de la vie" explique la candidate d'extrême-droite.