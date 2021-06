Départementales en Mayenne : victoire en demi-teinte de la majorité sortante autour d'Olivier Richefou (UDI)

La majorité sortante de la droite et du centre "La Mayenne Ensemble" sort victorieuse des élections départementales en Mayenne, à l'issue du second tour, ce dimanche soir, remportant 10 cantons sur 17. Un succès cela dit en demi-teinte avec la perte de 5 cantons.

La liste d'union de la droite et du centre "La Mayenne Ensemble" a remporté les élections départementales en s'imposant dans dix cantons, soit la majorité absolue. Olivier Richefou, président du Département, largement réélu sur le canton de Saint-Berthevin, a confié sa grande satisfaction : "nous allons pouvoir mettre en oeuvre la politique que nous avons présentée aux Mayennais".

Ce succès est quand même à relativiser car la majorité sortante perd cinq cantons par rapport aux élections de 2015. La gauche, elle, a réalisé le grand chelem à Laval et s'est imposée à Mayenne et à L'Huisserie. Deux cantons, Cossé-le-Vivien et Gorron, ont été remportés par des binômes indépendants certes divers-droite mais qui ne font pas partis de "La Mayenne Ensemble".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



L'installation du nouveau conseil départemental se déroulera ce jeudi 1er juillet à 9h30. Olivier Richefou sera, sans aucune surprise, réélu à la tête de la collectivité.