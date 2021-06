Départementales en Moselle : 6 binômes briguent le canton de Forbach

Avec six binômes candidats, les électeurs du canton de Forbach auront du choix pour le premier tour des élections départementales du 20 juin prochain. Gros plan sur les candidats et leur programme.

Beaucoup de monde à droite, quelques anciens des dernières municipales, deux sortants qui repartent séparés, une liste unique à gauche, et une concurrence entre le RN et les Patriotes... Le canton de Forbach aiguise les convoitises puisque pas moins de six binômes présentent leur candidature aux élections départementales des 20 et 27 prochain.

Carte d'identité du canton de Forbach

Conseillers sortants : Carmen Diligent (LR) et Gilbert Schuh (UDI)

7 communes : Forbach, Cocheren, Morsbach, Oeting, Petite-Rosselle, Rosbruck, Schœneck

40.000 habitants

La droite en rang dispersés

Les dernières élections municipales à Forbach ont laissé des traces. Ainsi, Carmen Dilligent et Gilbert Schuh ne reconstituent pas le binôme gagnant de 2015. La première a logiquement soutenu son fil Eric lors du scrutin de 2020, le second s'est rapproché d'Alexandre Cassaro et c'est d'ailleurs l'une des adjointes du maire (LR) de Forbach, Christelle Loria-Manck, qui compose le duo avec l'actuel maire de Morsbach.

Gilbert Schuh pense avoir le "soutien de la plupart des maires" du canton et entend poursuivre au sein du département son travail en faveur de la coopération transfrontalière. Le président de l'Euro district Sarre-Moselle estime que les bonnes relations entre le département et le Land voisin ont permis "d'amortir le choc" de la crise sanitaire et des contraintes aux frontières. Gilbert Schuh réfléchit maintenant à l'après en se penchant plus précisément sur la problématique de la santé. "C'est se faire soigner le plus près possible de chez soi : pour un accident cardio-vasculaire ont va plutôt à Sarrebrück ou à Völkingen, pour la médecine nucléaire les sarrois vont plutôt à Sarreguemines... Et il y a toute cette histoire de cartes vitales et de pièces pour que les gens puissent aller voir un médecin sans avoir à trop dépenser d'argent." Avec une campagne tournée sur l'après crise, le conseiller départemental sortant assure que la collectivité est au premier rang pour accompagner la reprise.

Décidée aussi à rempiler, Carmen Dilligent a décidé de s'associer à Bernard Lapp, ancien maire d'Oeting. Elle mise sur son ancrage local et le réseau patiemment tissé au fil des années dans le réseau associatif du bassin houiller. "Personnellement, je dois être membre d'une quarantaine d'associations. Les gens disent que je suis toujours là, toujours présente, et je continuerai à le faire." D'autant plus au sortir d'une crise sanitaire qui a durement impacté les activités et les finances des associations. Dans la mandature actuelle, Carmen Dilligent a œuvré au sein de la commission des finances et dans les relations avec le Conseil Régional où elle était également élue (mais ne se représente pas en 2021). Elle insiste sur le rôle de soutien du conseil départemental envers les communes et les intercommunalités à travers le dispositif Ambition Moselle qui dispose d'une enveloppe de 125 millions d'euros pour la période 2020-2025.

Le troisième binôme à droite est composé de l'ancien candidat aux municipales à Forbach et membre de l'opposition Christian Peyron et de Edith Reichert, adjointe à Schœneck. Pour Christian Peyron, cette candidature aux départementales est "la suite logique" de son engagement à Forbach, "le conseiller départemental est très proche de la population, des communes et de sa ville, c'est une vraie élection de proximité." Ancien élève dans le quartier du Wiebserg, il met au premier rang de ses projets la réussite scolaire avec "la rénovation et même la reconstruction d'un collège de la ville." Selon lui, les modes de vie et de consommations ont changé avec la crise et le dispositif Moselle Ambition (voir plus haut) doit servir à aller vers "une économie plus écologique, plus responsable avec la biodiversité, les ressources naturelles, l'eau, la production alimentaire..." Enfin, face au vieillissement de la population du canton, le binôme Peyron/Reichert veut investir dans la rénovation de l'habitat, la construction de nouvelles maisons de retraites et de maisons de santé.

L'union de la gauche pour reconquérir le canton ?

La gauche peut-elle reprendre ce canton détenu par le PS entre 2004 et 2015 ? Elle tente de mettre les atouts de son côté et ses divisions de côté. Ainsi, grâce à un accord global au niveau départemental, c'est un ticket écologiste et socialiste qui se présente : Aziz Bendaouadji (EELV et ancien candidat aux municipales à Forbach) et Anne Kass (PS, et conseillère municipale de Cocheren). "Nous sommes unis et soudés" se félicite Aziz Bendaouadji qui met en avant son engagement dans le domaine social et celui après des personnes âgées pour Edith Reichert. "Nous sommes un canton oublié qui manque de dynamisme" assène l'écologiste qui accuse les sortants de ne pas avoir assez décroché de subventions pour le territoire. Il pointe le retard du département dans la construction de collèges nouvelles générations et s'inquiète aussi du problème de la remontée des eaux d'exhaure dans le bassin houiller qui met en danger les ressources en eau potable et font peser un grave risque d'inondations.

Les Patriotes concurrencent le RN

Associé à Françoise Staub, Olivier Caps, adhérent de longue date au Rassemblement National, tentera d'offrir un premier canton au parti de Marine Le Pen. "2021 sera peut être la bonne année" prédit il. Le binôme développe les thèmes de prédilection du RN, à savoir "la qualité de vie, la sécurité, l'emploi et la solidarité," et y ajoute la défense du droit local et l'affirmation de la "fierté d'être mosellan." Olivier Caps pointe "l'insécurité grandissante" qu'il met sur le compte de l'immigration, rappelle les problèmes liés à l'hébergement de demandeurs d'asile dans un hôtel proche de la crèche l'Ile aux Trésors. Du point de vue économique, il dénonce le "fiasco de Terra Lorraine" et affirme qu'il faut "donner envie aux investisseurs de choisir notre département de la Moselle."

Comme à chaque élection depuis que Florian Philippot a créé son parti Les Patriotes en 2017, le RN sera en concurrence avec son ancien vice-président qui se proclame "seul candidat souverainiste" de l'élection. Sur deux fronts avec sa candidature aux élections régionales, Florian Philippot mène une campagne pour la "liberté" mise à mal selon lui par la crise, les confinements, le couvre-feu, les vaccins ou encore le "pass sanitaire" qu'il qualifie d'"inadmissible." Il milite aussi toujours contre le Grand Est qui un "non-sens."