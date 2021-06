Les élections départementales se déroulent les 20 et 27 juin. En Moselle, 114 binômes se présentent sur les 27 cantons que compte le département. Patrick Weiten, président sortant, brigue un troisième mandat à la tête de l'assemblée.

Départementales en Moselle : candidats et enjeux

Ils sont 114 binômes de candidats (et autant de suppléants) à se présenter pour tenter de décrocher un siège lors des élections départementales des 20 et 27 juin prochain en Moselle. Le département comporte 27 cantons majoritairement détenus par le centre et la droite.

Les candidats

La liste complète des candidats au premier tour est à retrouver sur le site de la préfecture de la Moselle. Elle est aussi à consulter dans ce document pour chaque canton.

Les enjeux

Patrick Weiten (UDI) a longtemps laissé planer le suspens sur une nouvelle candidature à la tête du conseil départemental qu'il préside depuis 2011. Le 22 avril dernier, il annonçait finalement sa candidature dans son canton de Yutz, aux côtés de Rachel Zirovnik, où il a été élu pour la première fois en 1998. Jamais deux sans trois ? Pas certain, car le fauteuil occupé par l'ancien maire de Yutz aiguise les appétits de quelques personnalités de poids du centre et de la droite mosellane. Ainsi, se retrouvent aussi sur la ligne de départ Jean-Luc Bohl, maire de Montigny-les-Metz et Pierre Cuny, maire de Thionville. D'autres conseillers sortants de l'actuelle majorité peuvent avoir des ambitions comme Julien Freybyurger, maire de Maizières-les-Metz ou Jean François, actuel vice-président chargé des sports.

Le Rassemblement National, qui présente ses binômes dans 26 des 27 cantons de Moselle entend aussi jouer sa carte, lui qui s'était qualifié au second tour dans 24 cantons en 2015, mais sans parvenir à envoyer le moindre représentant au sein de l'assemblée.

De son côté, la gauche a décidé d'unir ses forces pour espérer faire basculer le département. Pour cela, une alliance historique s'est nouée entre le Parti socialiste, le Parti communiste français, Europe Écologie-Les Verts ou encore Génération Écologie.

L'assemblée sortante