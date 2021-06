Départementales : en Nord-Isère, tous les cantons désormais à droite

Les résultats du 2e tour des Départementales sont désormais définitifs en Isère. Pour la partie nord du département, on retiendra l'échec du RN, qui réalise d'habitude de bons scores en Nord-Isère. Après la désillusion du 1er tour avec de nombreuses éliminations contrairement à 2015, le RN était qualifié dans deux cantons : celui de La Tour-du-Pin et de Charvieu-Chavagneux. Mais ce sont les binômes de la majorité sortante de droite qui l'emportent facilement. On retiendra aussi que le canton de Vienne-1, celui du socialiste Erwann Binet, bascule à droite et celui du Grand-Lemps jusqu'ici LREM revient également à la droite. Des résultats dans un contexte de très forte abstention, environ 68% en Isère.

Canton de la Bièvre

Le canton de la Bièvre, celui du président sortant du Département, Jean-Pierre Barbier l'a placé largement en tête. Son duo avec Claire Debost réalise même le meilleur score de ces Départementales en Isère avec 76.35%. Julie Magnéa et Rémi Saintemarie pour la gauche et le Printemps isérois totalisent eux 23.65%.

Canton de Bourgoin-Jallieu

Le maire LR de Bourgoin-Jallieu, Vincent Chriqui, était conseiller départemental sortant. Le binôme qu'il forme avec Mirelle Blanc-Voutier l'emporte avec 60.40% des suffrages exprimés face au duo du Printemps isérois Isabelle Renard et Philippe Bayon.

Canton de Chartreuse-Guiers

Succès de Céline Dolgopyatoff-Burlet et Roger Marcel, les sortans, avec 65,03 % face à Jean-Marc Fuguier et Nicole Pignard-Marthod du Printemps isérois avec 34.97%.

Canton de Charvieu-Chavagneux

C'était l'un des cantons où le RN avait pu se qualifier dimanche dernier. Large victoire pour les sortants Gérard Dezempte et Annick Merle de l'union de la droite avec un peu plus de 71% face à Guillaume Dos Santon et Lydie Dumont pour le RN avec près de 29%.

Canton du Grand-Lemps

Cyrille Madinier et Isabelle Mugnier de l'union de la droite arrivent en tête avec 55.01% et ravivent donc ce canton détenu par Sylviane Colussi et Didier Rambaud (LREM). Ce dernier étant candidat suppléant laissant sa place de candidat titulaire à Michel Morel.

Canton de l'Isle-d'Abeau

Si la gauche emmenée par Allan Adel-Burnon et Anne Verjus pour le Printemps isérois ont réussi à gagner 600 voix de plus, c'est bien le binôme de la majorité sortante qui l'emporte facilement avec 64.68% des suffrages exprimés. Cathy Simon retrouvera donc son fauteuil au Département et Jean Papadopulo, président de la Capi, va la rejoindre.

Canton de Morestel

Succès des sortants Olivier Bonnard et Annie Pourtier pour l'union de la droite (54.56%) face à Alexandre Bolleau et Frédérique Luzet (45.44%) soutenus par l'union de la gauche.

Canton de Roussillon

Le canton entre les mains de Robert Duranton, maire de Roussillon, reste à droite. Le binôme formé par Robert Duranton et désormais Christelle Grangeot totalisent 61.50% des vois contre 38.50 pour Gilles Vial et Béatrice Moulin-Martin du Printemps isérois.

Canton de La Tour-du-Pin

C'est l'un des gros scores de ce second tour : Delphine Hartmann et Fabien Rajon de l'union de la droite l'emportent avec plus de 75% des suffrages devant le binôme du RN Nathalie Germain et Marc Magnoux. Fabien Rajon, maire de La Tour-du-Pin et conseiller sortant, avait face à lui Nathalie Germain, comme en 2015 et comme il y a six ans il s'impose.

Canton de La Verpillière

Un peu plus de 71% des suffrages exprimés pour les sortants Damien Michallet et Aurélie Vernay (union de la droite) face à Patricia Presson et Pierre Rousseau du Printemps isérois.

Canton de Vienne-1

En 2015, au 2e tour, c'était un duel entre la gauche et le FN, remporté in fine par le socialiste Erwann Binet. Candidat à sa réélection sous la bannière du Printemps isérois avec Elise Hénaux-Varvier, il échoue. Son binôme est battu par celui de l'union de la droite emmené par Martine Faïta et Christophe Charles. Ils totalisent un peu plus de 61% des suffrages exprimés.

Canton de Vienne-2

Réélection pour Patrick Curtaud et Isabelle Dugua de l'union de la droite avec un peu plus de 64% des suffrages exprimés face à Paul Raguénès et Myriam Thieulent.