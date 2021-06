Départementales en Aveyron : il dépose sa liste trop tard pour le second tour

Il risque de s'en vouloir très longtemps. Le maire de Marcillac, Jean-Philippe Périé (DVD), dont le binôme était arrivé deuxième aux départementales en Aveyron dimanche, espérait bien gagner au second tour mais il a déposé sa liste trop tard en préfecture pour pouvoir se présenter. "On va se battre, on va définir une stratégie et on verra bien", lançait dimanche soir le maire combatif dont le tandem qu'il formait avec Corinne Panissié était arrivé deuxième (avec 19,50% des voix) derrière le duo Sylvain Couffignal - Nathalie Dugast (26,30%) dans le canton du Vallon à une vingtaine de kilomètres au nord de Rodez.

Mardi, coup de théâtre. "Notre candidature a été refusée pour dépôt tardif", annonçait M. Périé qui n'a pas donné d'explications à son retard. "C'est dur à accepter, mais la règle doit être la même pour tous", affirmait magnanime le maire de Marcillac. Il ajoutait même, mi-figue, mi-raisin, que pour les électeurs la tâche serait simplifiée : "Il ne restera plus qu'une seule liste en lice, et le choix sera facile".