Départementales et Régionales : au 1er tour, taux de participation à 31,68% à 17h dans l'Hérault

Un peu plus d'un électeur sur trois a voté dans l'Hérault pour ces élections départementales et régionales selon les chiffres de la préfecture à 17 heures. Une participation en nette chute par rapport à 2015.

À 17 heures, le taux de participation pour ces élections départementales et régionales s'élevait à 31,68% dans le département de l'Hérault. Un chiffre en net recul de plus de dix points par rapport aux derniers scrutins de 2015. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18 heures. A Béziers on joue les prolongations jusqu'à 19 heures, ainsi qu'à Montpellier où on pourra voter jusqu'à 20 heures.