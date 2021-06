Un tout petit peu plus d'un électeur du trois s'est déplacé pour voter ce dimanche dans l'Hérault pour le second tour des élections départementales et régionales. Un chiffre qui est très légère hausse par rapport au premier tour.

Départementales et Régionales : au second tour, taux de participation à 32,37% à 17h dans l'Hérault

À 17 heures, le taux de participation pour le second tour de ces élections départementales et régionales s'élevait à 32,37 % ce dimanche 27 juin. On constate un très léger sursaut de la participation par rapport au premier tour de dimanche dernier à la même heure (31,7 %). En revanche, les électeurs ont plus voté dans le département qu'au niveau national où la participation s'élève à 27,9 % à 17 heures en France.

Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18 heures. A Béziers on joue les prolongations jusqu'à 19 heures, ainsi qu'à Montpellier où on pourra voter jusqu'à 20 heures.