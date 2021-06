Départementales et régionales : la faible participation pourrait "profiter au RN" dans les Hauts-de-France

Les départementales et les régionales auront lieu les 20 et 27 juin 2021

C’est un scrutin qui a été observé de près, en Picardie, à trois semaines des départementales et des régionales : la législative partielle qui a eu lieu dans l’Oise, ce dimanche 31 mai. Victor Habert-Dassault, le neveu du député Olivier Dassault, décédé dans un crash d’hélicoptère il y a trois mois est arrivé largement en tête du premier tour avec 58% des voix. Mais l’autre chiffre marquant est la faible participation : 26,41 %. A peine plus d'un électeur sur quatre est allé voter.

Une abstention en hausse pour les scrutins locaux

La tendance sera-t-elle la même pour les départementales et les régionales à venir ? C'est une possibilité à ne pas négliger pour Pierre Mathiot, le directeur de Sciences Po Lille : "Depuis une vingtaine d'années, on constate une _augmentation régulière et constante des taux d'abstention pour les élections locales_, comme les régionales et les départementales. C'est donc une question qu'on se pose pour les élections à venir. Nous avons aussi dans le viseur le fait que l'an dernier, les élections municipales s'étaient passées dans un contexte très particulier lié au coronavirus, avec une abstention record supérieure à 50%."

Pierre Mathiot, le directeur de Sciences Po Lille © Radio France - Sciences Po Lille

Une offre politique peu lisible

Pierre Mathiot évoque plusieurs raisons pour expliquer de cette érosion de la participation aux scrutins locaux : "Les électeurs ont parfois du mal à se retrouver dans l'offre politique. Il y a quelques partis qui sont clairement identifiés comme le Rassemblement National. Mais les autres candidats se présentent parfois sous des sigles qui ne sont pas toujours bien identifiés. Si on prend la gauche, elle s'est rassemblée pour les régionales mais pas pour les départementales : pour beaucoup d'électeurs, c'est un peu compliqué. L'autre explication, c'est que les élections locales ne sont pas très bien identifiées. Beaucoup d'électeurs, voient ce qu'est un conseil régional, mais ne savent pas précisément à quoi ça sert. Si, en plus, ce sont des élections à la proportionnelle, avec un système de listes départementales pour une élection régionale, c'es assez peu lisible. Je pense aussi que _pas mal d'électeurs considèrent que la politique ne sert plus à grand chose_, que les élus n'apportent pas véritablement de solutions à leurs problèmes du quotidien. Cet ensemble de raisons constitue donc un cocktail qui peut, peut-être, expliquer que l'abstention a tendance à augmenter."

Une abstention massive qui pourrait profiter au Rassemblement National

Un faible niveau de participation pourrait faire les affaires des certains candidats dans les Hauts-de-France, pour Pierre Mathiot : "Il faut être prudent. Mais, en général, l'abstention profite à deux catégories : aux sortants ou à ceux qui portent l'étiquette du sortant. _Et au Rassemblement National_. On sait que depuis quelques années, l'électorat le plus mobilisé et le plus motivé à se déplacer d'une élection à une autre est plutôt l'électorat d'extrême droite. Mais il y a toujours l'incertitude du scrutin : on ne sait pas qui peut ce qui peut se passer."

L'interview complète de Pierre Mathiot est à réécouter ici.