Départementales et régionales : "on peut s'attendre à une abstention plus forte qu'annoncée par les sondages"

Plus que deux jours avant le premier tour des élections régionales et départementales. Dimanche 20 juin, les électeurs sont invités à aller voter dans leur canton pour choisir le binôme qu’ils souhaitent voir siéger au conseil départemental. Ils sont aussi appelés à voter pour une liste amenée à conduire la région Hauts-de-France pour les six prochaines années.

Un double scrutin à risque

Un double scrutin qui risque de se tenir dans un contexte de forte abstention : selon les derniers sondages, elle pourrait atteindre 59 à 64% selon une étude Elabe pour BFM des 15 et 16 juin. Mais ces chiffres pourraient encore grimper selon Babak Taghavi, chercheur en sciences politiques à l'Université de Picardie Jules Verne : "C'est un pronostic qui paraît probable, mais il est peut-être même-sous-estimé : dans les sondages, on capte des électeurs qui ont un intérêt pour la politique. Si on suit la tendance de ces dernières années, on pourrait se retrouver face à une abstention à la fois importante et croissante. Il est donc probable que l'abstention soit encore plus importante dimanche."

Babak Taghavi, chercheur en sciences politiques à l'Université de Picardie Jules Verne © Radio France - Claudia Calmel

Des électeurs qui se désintéressent des affaires politiques

Babak Taghavi avance plusieurs pistes pour expliquer cette abstention potentiellement record : "Cette dynamique s'inscrit globalement dans une _désaffection du corps électoral vis à vis des affaires politiques_. Il y a deux types d'explications plus spécifiques : si on regarde le profil social des abstentionnistes, on trouve un profil assez classique, c'est à dire une abstention beaucoup plus importante chez les jeunes : on a 25 points d'écart entre les moins de 35 ans et les plus de 65 ans. Dans les enquêtes, on observe aussi une différence au regard du diplôme : plus on est diplômé, plus on risque de participer par rapport aux non-diplômés. Et puis, il y a des explications politiques : on a pu observer que c'est plutôt l'électorat qui s'identifie à la gauche qui a tendance à davantage être démobilisé dans l'élection."

Babak Taghavi a aussi évoqué la possible percée du Rassemblement National, les compétences respectives des régions et des départements, et la question de la sécurité, invoquée par les candidats aux régionales, mais qui ne relève pourtant pas des compétences de ces institutions.

L’interview complète de Babak Taghavi est à réécouter ici.

