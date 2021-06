Départementales : le canton Rhône-Eyrieux peut-il faire basculer l'Ardèche à droite ?

Christian Féroussier et Martine Finiels, l'ancien binôme qui s'affronte au second tour des départementales en Ardèche.

Six ans plus tard, le divorce est acté. Mais qui gardera les clés du canton de Rhône-Eyrieux (ex La Voulte) ? Dimanche, les électeurs devront départager les binômes de Martine Finiels (avec Hervé Coulmont) et de Christian Féroussier (avec Julie Sicoit-Iliozer). Les deux candidats, élus ensemble en 2014 sous la majorité de Laurent Ughetto s'affrontent au second tour. Un duel à plusieurs inconnues.

Certains à droite espèrent déjà faire basculer la majorité départementale. Mais pour remplacer Laurent Ughetto (PS) par Olivier Amrane (LR), une condition : obtenir une majorité de cantons. Mais au vu des résultats au premier tour, l'équation pourrait être compliquée sur les 17 cantons que compte l'Ardèche. Dans le pire des cas, confie-t-on dans la majorité, huit pourraient être ravis par la gauche, huit par la droite, le dernier, celui de Rhône-Eyrieux, en faiseur de rois.

Mais pour cela, Martine Finiels, restée dans la majorité départementale sortante, doit perdre ce dimanche. La maire de Vernoux-en-Vivarais, arrivée deuxième avec 455 voix de retard, n'y croit pas : "Nous avons une réserve de voix. Nous comptons sur le report des écologistes, des gens de gauche. Moi ce que je veux, c'est que ce canton reste dans la majorité de Laurent Ughetto". Reste encore une inconnue : l'abstention qui ne semble pas lui avoir été favorable dimanche 20 juin.

En attendant les résultats du second tour, les tractations se poursuivent. Olivier Amrane a d'ores et déjà apporté son soutien à Christian Féroussier, sorti de la majorité départementale après plusieurs désaccords sur des votes. Le maire de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux n'est pas totalement réceptif à cette tentative de drague : "Je n'ai pas encore fait mon choix en cas de victoire. On essaye de me mettre dans un tube. Je choisirai en fonction de ce qui sera repris de mon programme".