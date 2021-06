Départementales : le RN présent dans tous les cantons d'Ille-et-Vilaine

A une semaine du premier tour des élections départementales, le 20 juin prochain, Jimmy Bourlieux, candidat du Rassemblement national en Ille-et-Vilaine.

On vote les 20 et 27 juin prochain pour les élections départementales. En Ille-et-Vilaine, le Rassemblement National présente des candidats dans tous les cantons comme en 2015. "Notre première performance, c'est d'être présents dans tous les cantons contrairement à nos adversaires", souligne Jimmy Bourdieux candidat dans le canton de Fougères 2 et invité de France Bleu Armorique ce vendredi. L'ambition du RN "c'est de percer dans plusieurs endroits du département", avec des "candidats présents sur le terrain", selon Jimmy Bourlieux.

Le RN est en tête de certains sondages pour les Régionales en Bretagne, des chiffres qui pourraient "profiter aux candidats des départementales" selon le représentant du parti de Marine Le Pen.

Pour un rééquilibrage territorial

"On considère que Rennes est une chance pour le territoire mais il ne fait pas oublier les plus petites communes et les zones rurales, avec un euro investi à Rennes, un euro pour les zones rurales", explique Jimmy Bourlieux. Il faut par exemple rééquilibrer les crédits pour le développement de la fibre précise le candidat RN.

Mettre fin à l'accueil des mineurs non accompagnés

Dans son programme, le RN indique "vouloir mettre fin à l'accueil des mineurs non accompagnés" au titre de la protection de l'enfance. "Nous contacterons le ministère de l'Intérieur pour dire que nous ne voulons plus les prendre en charge". La France a signé des conventions internationales pour l'accueil de ces mineurs. "Nous disons que 70% de ces jeunes ne sont pas de vrais mineurs", explique Jimmy Bourlieux.

Dans son programme pour les départementales en Ille-et-Vilaine, le RN souhaite aussi "défendre les agriculteurs contre l'agribashing".

Jimmy Bourlieux est candidat RN dans le canton de Fougères 2 avec Marie Galodé.

Sont également candidats dans ce canton: