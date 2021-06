Départementales : le rôle de l'élu en débat dans le canton de la montagne basque

Trois candidatures sont en lice dans le plus vaste des douze cantons basques.Les problèmes de mobilité, de solidarité sont mis en avant dans la campagne. Deux candidatures opposent leur vision sur le rôle du conseiller départemental, celles de Forces 64 et de EH Bai

Garazi, Baigorri, Tardets et Mauléon, le canton appelé "Montagne basque" réunit quatre anciens chef-lieux. C'est 66 communes que deux binômes vont s'astreindre à parcourir durant toute la campagne pour les élections départementales. Annick Trounday et Pepela Mirande sont les élus sortants et pour cette campagne, ils se réunissent avec chacun des 66 conseils municipaux de leur canton en plus des quatre réunions publiques dans chacun des anciens chefs-lieux de canton, mais :"_la campagne ça fait six ans qu'on la fait, au quotidien_, à travers tous les projets qu'on soutient" déclare la sortante Annick Trounday (LREM) .

Son binôme, Pepela Mirande (UDI), s'est plus particulièrement investi sur le plan montagne, et parmi les principales réalisations elle cite : "le pont de Bidarray, la salle de de handball à Baigorri, c'est plus de 600.000€ investis, mais aussi la voirie communale c'est aussi ce qui permet de maintenir vivants ces petits villages".

Un bilan critiqué

Un autre binôme va labourer ce vaste terrain, celui d'Anita Lopepe et Frantxoa Camus (EH Bai). Ils vont aussi rencontrer un à un tous les conseils municipaux et proposer 19 réunions publiques. Un total de 19 maires, 145 conseillers municipaux et mille signataires soutient la gauche abertzale "un très vaste réseau de soutien" affiche Anita Lopepe qui critique aussi au passage les sortants : "on pense que le conseiller départemental peut être beaucoup plus volontariste que ce qu'il n'est actuellement _dans sa fonction d'animateur du territoire_. Il peut mettre autour de la table les différents acteurs qui interviennent par exemple sur les problématiques d'aide aux personnes âgées, de maintien à domicile".

Le plus fort taux d'installation en France

Ce canton est aussi celui où l'agriculture est la plus forte pourvoyeuse de richesses et d'emplois de tout le Pays Basque, et depuis 2015, c'est devenu une compétence facultative que le département des Pyrénées-Atlantiques a choisi d'exercer. Chaque année, il est sur le podium des cantons avec le plus fort taux de jeunes qui s'installent en agriculture. Pour Annick Trounday, l'intervention du conseil départemental a permis entre autres : "le maintien de l'aide aux jeunes agriculteurs. Le plan montagne nous permet d'amener un financement important aux commissions syndicales qui elles, peuvent aider au financement de toute la production fromagère, l'aménagement de routes vers les kayolars, que ces kayolars puissent avoir des panneaux photo-voltaïques par exemple".

La candidate EH Bai Anita Lopepe pointe du doigt un éparpillement des compétences et de l'aide publique : "on entend d'autres conseillers départementaux que il faut que les finances publiques financent tous les modèles d'agriculture, _comme si tous les modèles d'agriculture étaient compatibles! Ca c'est une idée qu'on veut casser_. On l'a vu avec la crise de la grippe aviaire. Certains modèles extrêmement productivistes peuvent porter tort à d'autres modèles plus vertueux écologiquement et économiquement parlants". EH Bai veut aussi créer des assemblées de jeunes de chaque canton.

Les candidats sur le canton de Montagne Basque

Pepela Mirande et Annick Trounday (Forces 64). Remplaçants : Bruno Jauriberry et Maryse Othart.

Frantxoa Camus et Anita Lopepe (EH Bai). Remplaçants : Mattin Etcheverry et Maite Pitrau.

Jean-Patrice Bassano et Annie Cazaban (PCF). Remplaçants : Patrick Escos et Florence Labadot.

Rappel des résultats de 2015

1er tour (abstention 41%)

Pepela Mirande / Annick Trounday (Forces 64) 3.331 voix, 28%

Léonie Aguergaray / Antton Curutcharry (EH Bai) 2.625 voix, 22%

Ruben Gomez / Jacqueline Sardon-Urruty (Gauche 64) 1.763 voix, 15%

Olivier Carasco / Claire Dutaret-Bordagaray (UMP) 1.751 voix, 15%

Karine Camus / Dominique Iratchet (FN) 1.065 voix, 9%

Pierre Etchecopar / Marie-Françoise Sagardoyburu (FdG) 903 voix, 8%

Itxaro Bethart / Jean-Michel Iribarne (PNB) 466 voix, 4%

2° tour (abstention 40%)