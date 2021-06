Départementales (Loire) : Georges Ziegler reste président, la Loire très largement à droite

Il aura résisté à l'union de la gauche sur son canton et dans une grande partie de la Loire. Georges Ziegler va rempiler à la présidence du Conseil Départemental de la Loire, à la faveur de la victoire de son duo avec Fabienne Perrin sur son canton de Saint-Etienne 1. Un succès loin d'être large puisque le binôme de l'union de la gauche composé de Valérie Atif et Jérôme Masegosa échoue finalement à 164 voix. Georges Ziegler est même le deuxième moins bien élu dans le camp de la droite ce dimanche soir.

C'est néanmoins un raz de marée pour la droite qui conserve ses fiefs et décroche même Firminy, Roanne 2 et Renaison. Ce sont donc 18 des 21 cantons qui sont aujourd'hui aux mains de la droite, la gauche ne récoltant que Roanne 1, Saint-Etienne 3 et Saint-Etienne 5. Une dynamique qui permet également d'éteindre les velléités des autres courants puisque LREM perd ses deux duels (à Montbrison et Andrézieux) et le RN perd ses trois duels (à Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Saint-Just-Saint-Rambert).

Les résultats sur Saint-Etienne 1