Départementales (Loire) : le binôme du maire de Firminy l'emporte, le canton passe à droite

C’était l’un des cantons les plus relevés politiquement. Le 1er tour avait entériné la fin du dernier mandat politique de l’ancien maire de Firminy Marc Petit. Le 2e consacre le retour au premier plan de la droite sur le territoire puisque c’est la liste d’union de la droite menée par Julien Luya et Danièle Cinieri (ancienne élue de la commune de Saint-Paul-en-Cornillon et belle-sœur du député Dino Cinieri) qui sort vainqueur du scrutin face à Anne-Sophie Putot (conseillère municipale PC de Firminy) et Christophe Faverjon (maire PC d’Unieux). Après avoir mené la fronde contre Marc Petit sur la fin de son mandat municipal, après lui avoir ravi la mairie, après avoir contribué à ne pas lui permettre d’accéder au 2e tour, Julien Luya réussit donc à lui ravir son siège de conseiller départemental.

Les réactions des candidats

Selon Christophe Faverjon, cette défaite de la gauche est le résultat d'une déchirure toujours pas cicatrisée à gauche : "il y a un contexte très local, explique-t-il, avec le maire sortant condamné, battu par la droite, sanctionné par les Appelous. Il y a un nouvelle page de la gauche à construire, cela ne se fait pas en un jour. On ne lâche pas le flambeau de nos idées, on va continuer."

Julien Luya, de son côté, avoue "une certaine satisfaction d'avoir réussi enfin à faire basculer ce canton, d ele mettr een connexion avec le département, et qu'on puisse travailler de concert ville-département, région. C'est une belle soirée. On ne s'attendait pas à gagner avec une victoire éclatante, mais le bon score réalisé dans ma commune de Firminy nous a permis de gagner de cette courte tête. Cela permet de travail qu'on fait depuis un an."

Les résultats sur le canton de Firminy