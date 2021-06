Départementales (Loire) : Marc Petit n'ira pas au 2e tour sur le canton de Firminy et perd son dernier mandat

Il ne lui restait plus que ce mandat après la perte de la mairie de Firminy, au terme de nombreux mois de crise politique et judiciaire. Marc Petit (ex Parti Communiste) ne pourra même plus compter sur un siège au Conseil Départemental de la Loire pour exister politiquement. A la défaveur d'une participation très faible sur le canton, celui qui a été condamné définitivement à 6 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle ne verra pas son nom inscrit sur un bulletin dimanche prochain. Les votes en pourcentages des inscrits étant très faibles ce sont les deux meilleurs binômes qui sont retenus pour le 2

Les résultats à Firminy

Mme Danièle CINIERI et M. Julien LUYA : 1927 voix (33,10) QUALIFIÉ

M. Christophe FAVERJON et Mme Anne-Sophie PUTOT BC-COM 1 605 voix (27,57%) QUALIFIÉ

Mme Stéphanie GOURGAUD et M. Marc PETIT BC-DVG 1 239 voix (21,28%).