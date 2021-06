Départementales Loiret : les écologistes veulent continuer à incarner l'opposition de gauche

Thierry Colis et Guillaume Guerré, deux des 20 candidats présentés officiellement par les partis écologistes dans le Loiret

Les partis écologistes (Europe Ecologie les Verts et Génération Ecologie) soutiennent officiellement 10 binômes pour le 1er tour des élections départementales dans le Loiret le 20 juin, essentiellement dans la métropole orléanaise et l'Est du département. Une présence dans 1 canton sur 2, avec un objectif prioritaire : conserver l'unique siège qu'ils détiennent au sein du conseil départemental.

L'héritage de Thierry Soler

Ce siège, c'est Thierry Soler qui l'a occupé pendant 2 mandats et qui a décidé de ne pas se représenter. Elu sur le canton de St Jean-de-Braye, il a parfois donné le sentiment d'incarner à lui seul l'opposition à la majorité départementale droite-centre, quand les autres élus de gauche étaient dans une posture moins radicale - notamment lors du vote du budget dans la dernière mandature (vote contre et non pas abstention).

"Thierry a été l'opposant principal dans l'hémicycle, c'est indéniable, souligne Guillaume Guerré, porte-parole EELV pour ces départementales et candidat sur le canton de St Jean-de-la-Ruelle. Mais il l'a fait de manière intelligente et constructive, en portant des valeurs, en travaillant les dossiers avec soin, en faisant des propositions qui ont permis parfois d'améliorer les projets. Nous souhaitons évidemment poursuivre cette logique."

Le syndrome de "la lutte des places"

Avec pour objectif de défendre un projet de société alternatif : une transition écologique réelle qui irrigue les territoires et accompagne l'agriculture, une autre vision des transports, davantage de concertation avec la population, une action sociale plus forte - "aujourd'hui, l'urgence climatique n'est pas sérieusement prise en compte par le Département, il faut en finir avec la logique du tout béton et du tout routier qui guide toujours la majorité départementale", résume Guillaume Guerré.

Les écologistes partent cependant cette fois-ci avec un sérieux handicap : la division de la gauche - tous les binômes verts doivent faire face à la concurrence de binômes communistes ou socialistes, selon les cas. "Bien sûr que nous souhaitions l'union de la gauche et des candidatures communes, insiste Thierry Colis, candidat écologiste sur le canton de Châteauneuf-sur-Loire : il y a besoin de s'unir pour défendre un projet de société. Mais dans une élection, il n'y a pas que la construction d'un projet de société, il y a aussi ce que j'appelle "la lutte des places" et malheureusement, celle-ci a prévalu chez nos partenaires."

La question du cumul des mandats

En ligne de mire, notamment, les exigences du parti socialiste qui souhaitait sortir de l'accord d'union les 3 cantons où il a des élus sortants (St Jean-de-Braye, St Jean-de-la-Ruelle et Fleury-les-Aubrais). "C'est d'autant plus regrettable que le PS privilégie le cumul des mandats, poursuit Guillaume Guerré, alors qu'à nos yeux on ne peut pas briguer un nouveau mandat de conseiller départemental tout en étant président ou vice-président de la métropole" - allusion à Christophe Chaillou et Vanessa Slimani. "Le cumul des mandats, c'est à l'encontre de l'engagement politique tel que nous l'envisageons."

En rétorsion, les écologistes présentent donc des candidatures dans tous les cantons orléanais (avec des personnalités dont beaucoup figuraient sur la liste OSE menée par Jean-Philippe Grand au 1er tour des municipales l'an passé) et dans 6 autres cantons du Loiret. Avec le risque, réel, de favoriser des seconds tours où ne seraient qualifiés que la majorité départementale et le Rassemblement national...

La liste des candidats soutenus officiellement par ELLV et Génération Ecologie

Châteauneuf-sur-Loire : Thierry Colis et Karen Deschamps

: Thierry Colis et Karen Deschamps Courtenay : Philippe Lalik et Cécile Valque

: Philippe Lalik et Cécile Valque Fleury-les-Aubrais : Christian Ravanel et Isabelle Speisser

: Christian Ravanel et Isabelle Speisser Montargis : Eline Leroy et Olivier Masson

: Eline Leroy et Olivier Masson Orléans-1 (Carmes-Madeleine) : Pierre Boudes et Aude Pinczon du Sel

: Pierre Boudes et Aude Pinczon du Sel Orléans-2 (St Marceau) : Hugues Raimbourg et Christine Tellier

: Hugues Raimbourg et Christine Tellier Orléans-3 (Bannier-Ormes-Saran) : Irène Chomki et Jean-Christophe Clozier (conseiller municipal d'Orléans)

: Irène Chomki et Jean-Christophe Clozier (conseiller municipal d'Orléans) Orléans-4 (Argonne-Bourgogne) : Olivier Frezot et Laila Safri

: Olivier Frezot et Laila Safri St Jean-de-Braye : Sabine Bonneville et Jean-François Doucet

: Sabine Bonneville et Jean-François Doucet St Jean-de-la-Ruelle : Guillaume Guerré et Isabelle Meyer

A noter que des candidats écologistes se présentent aussi sur le canton de Gien (en binôme) et sur le canton de Lorris (en union avec le PCF) mais ils n'ont pas le soutien officiel des partis écologistes.