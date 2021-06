Le premier tour des élections départementales, c'est le 20 juin, en même temps que les élections régionales. A onze jours du scrutin, le président sortant, Patrick Weiten, mène campagne dans un contexte compliqué, entre covid, concomitance avec les élections régionales et tensions dans sa majorité.

Départementales : Patrick Weiten, le président sortant, défend "une instance de proximité et de solidarité"

Il avait hésité avant de décider d'y retourner, attendant notamment que l'on connaisse la date de l'élection. "Mais en temps de crise, on ne quitte pas le champs de bataille", explique Patrick Weiten, président du département de la Moselle, candidat, donc, à sa propre succession, et invité de France Bleu Lorraine, ce mercredi.

Des aides pour le tourisme cet été

Ce combat, pour lui, il passe notamment par "un plan de relance sur cinq ans, de 300 millions d'euros", les aides financières et les coups de pouce apportés aux différents secteurs dont le département a la responsabilité. Par exemple, celui du tourisme, cet été, avec des chèques de 30 euros à gagner et à dépenser chez les entreprises labellisées MOSL, la gratuité des sites Passionnément Moselle... "Cela représente 4,7 millions d'euros de moyens mis à disposition pour 2021", précise le président sortant.

Nos concitoyens n'ont pas la tête aux élections"

Mais pour Patrick Weiten, l'heure n'est pas aux vacances. Le calendrier, et la concomitance avec les élections régionales, ne sont pas idéaux pour mener campagne : "C'est très compliqué, nos concitoyens n'ont pas la tête aux élections. Nous ne pouvons ni faire de réunion électorale, ni faire du porte-à-porte. Je n'ai jamais connu une élection dans ce contexte, mais il faut mobiliser les électeurs ! Le département, c'est une instance de proximité, de solidarité territoriale qui agit du premier sourire au dernier soupir."

Mon intérêt, c'est la Moselle et les Mosellans, depuis 1998 et mon élection comme conseiller général."

Une campagne compliquée avec une majorité qui ne serre pas forcément les rangs : plusieurs de ses membres se sont déclarés candidats pour prendre la présidence, comme Jean François ou encore Jean-Luc Bohl, qui a d'ailleurs déclaré, il y a un mois, chez nos confrères de la Semaine, "Patrick Weiten n'est pas une fatalité".

L'intéressé balaye "ces agitations" d'un revers de main. "L'important, c'est d'abord de parler aux gens, de parler aux 27 cantons de Moselle, de parler programme, de présenter un bilan et un projet. Mon intérêt, c'est la Moselle et les Mosellans, depuis 1998 et mon élection comme conseiller général."