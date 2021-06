Départementales Pays Basque : numéro d'équilibriste pour le canton Nive-Adour

Nive-Adour est le seul canton qui a élu un conseiller abertzale EH Bai, le seul aussi où le Front National était présent au second tour en 2015. La campagne entre 4 binômes peine à intéresser les électeurs. Le canton est écartelé entre villages ruraux et péri-urbains.

Mairie et place d'Urcuit Pays Basque, le canton est extrêmement diversifiée, urbain et rural à la fois.

"Ça se jouera dans un mouchoir de poche". Tous les candidats font la même prédiction sur le canton de Nive-Adour. D'autant plus qu'ils pressentent qu'ils se disputeront quelques rares voix avec une forte abstention : les mots "bizarre", "lassitude", "désintérêt" reviennent le plus souvent pour définir la campagne. D'autant que la situation est compliquée : en 2015 les électeurs avaient choisi le binôme Alain Iriart, maire EH Bai de St Pierre d'Irube, et Fabienne Ayensa, maire sans étiquette de Briscous. Mais en 2017, à la création de l'agglomération Pays Basque où il occupe un siège de vice-président, pour éviter le cumul des mandats, Alain Iriart a démissionné. C'est Jean-Paul Diribarne, ancien maire sans étiquette de Bardos qui l'a donc remplacé.

Jean-Paul Diribarne, candidat SE en binôme avec Fabienne Ayensa © Radio France - Bixente Vrignon

Candidats indépendants

Fabienne Ayensa et Jean-Paul Diribarne, les deux ont siégé dans le groupe indépendant: "il y a des choses qu'on a voté, mais quand on n'était pas d'accord, on a voté contre", explique Jean-Paul Diribarne. En 2015, la division de la droite avait propulsé l'extrême-droite au second tour. Alors est-ce une stratégie suicidaire de repartir à deux candidatures de droite et du centre ? "Une élection reste une élection, et le Rassemblement National (RN) une reconnaissance dans le canton qui n'est pas négligeable" avance prudemment le candidat bardotzar. Une avance qui se chiffre à 15% à 20% sur le canton.

Cette fois-ci, ce sont les biarrots Bernard Castro-Rodriguez et Christiane Marchal qui se présentent sous l'étiquette RN. Elle a vécu des années entre Bordeaux et Paris pour son travail de psychologue, rentrant au Pays Basque pour les week-ends et les vacances, mais elle réfute le terme de "résidence secondaire". "_La Nouvelle Aquitaine est un grand territoire, alors notre ambition, c'est que le Pays Basque soit géré avec une priorité à ces personnes qui résident sur le territoire, qu'on vive le local_, tout en restant quand même la France, on demande pas non plus l'autonomie !" explique la candidate.

Départementales 2021 canton Nive-Adour, Christiane Marchal, candidate RN © Radio France - Bixente Vrignon

Départementales 2021 canton Nive-Adour, Maider Béhoteguy, candidate Forces 64 © Radio France - Bixente Vrignon

Ne pas reproduire le même schéma

Si le RN se sent en force, c'est que, comme en 2015, deux candidatures se disputent les voix de droite et du centre. En plus des sortants, le maire de Villefranque Marc St Esteven, et celle de Bardos Maider Béhotéguy partent sous la bannière Forces 64, la majorité départementale qui rassemble UDI, LREM, Les Républicains et le MoDem. La maire de Bardos est critique envers les sortants : "nous on va essayer de procéder différemment, on a l'intention de faire des permanences sur le territoire", en cas d'élection. Une élection qui n'a rien d'une formalité, mais la stratégie -pour elle non plus- n'est pas suicidaire : "certainement pas ! J'espère surtout que le schéma ne va pas se reproduire. J'ai confiance aujourd'hui, on est des élus de terrain qui représentent tout le territoire. Aujourd'hui j'espère surtout qu'on ne va pas perdre face au RN, ça serait très regrettable".

Départementales 2021 canton Nive-Adour, Mathieu Elgoyhen candidat EH Bai © Radio France - Bixente Vrignon

Une seule candidature à gauche

Sur ce canton, à gauche, une seule candidature : Martine Etchegoin et Mathieu Elgoyhen de la gauche abertzale, Euskal Herria Bai (EH Bai). Ils ont aussi reçu le soutien d'Europe Ecologie Les Verts et de Génération.s, et mobilisé une équipe de 50 personnes, pour élaborer leur programme et le distribuer dans les 13.000 boîte aux lettres du canton. Un peu amers et préoccupés par le score de l'extrême-droite : "qu'est-ce qu'on constate -quand je vois le nombre de personnes qui se sont investies dans notre campagne, plus de cinquante personnes ? À côté de ça, vous avez une candidature, celle du RN, ça me gêne de constater qu'ils ne font même pas l'effort de participer à la campagne ! Ce ne sont pas des personnes qui sont investies sur le canton, ils sont totalement étrangers au canton ! "

Les candidats sur le canton Nive-Adour

Bernard Castro-Rodriguez et Christiane Marchal (RN). Remplaçants : Michel Penco et Diana Césard.

Mathieu Elgoyhen et Martine Etchegoin (EH Bai). Remplaçants : David Hugla et Laetitai Larre.

Maider Behoteguy et Marc Saint-Esteven (Forces 64). Remplaçants : Fabienne Hirigoyen et Bruno Fourtic.

Fabienne Ayensa et Jean-Paul Diribarne (SE). Remplaçants : Bernadette Lacave et Raymond Darricarrère.

Rappel des résultats de 2015

1er tour (abstention 47%)

Fabienne Ayensa (SE) / Alain Iriart (EH Bai) 3.685 voix, 38%

Dave Daguerre / Anaïs Mendilahatxu (FN) 1.628 voix, 17%

Maider Béhotéguy / Sébastien Duprat (Forces 64) 1.400 voix, 14%

Eric Boileau / Catherine Daubas (PS) 1.363 voix, 14%

Franck Ethève / Florence Samson (UMP) 1.091 voix, 11%

Jean Dubourdieu / Michèle Lorgery (FdG) 557 voix, 6%.

2° tour (abstention 46%)