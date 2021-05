A moins de deux mois du scrutin, les candidats pour les élections départementales sont connus dans le Nord et le Pas-de-Calais. La période de dépôt des candidatures se terminait ce mercredi 5 mai après-midi à 16h. Avec quelques surprises dans le Pas-de-Calais et quelques tensions dans le Nord.

Départementales : retrouvez tous les candidats déclarés dans le Nord et le Pas-de-Calais

Le scrutin aura lieu les 20 et 27 juin.

Les binômes de candidats sont désormais définitifs pour les élections départementales programmées les 20 et 27 juin, en même temps que les élections régionales. Dans ce scrutin, les électeurs doivent se prononcer en faveur d'un binôme de candidat, un homme et une femme. Dans les 41 cantons du Nord, 173 tandems sont candidats, 22 de moins que lors du précédent scrutin en 2015. Dans le Pas-de-Calais qui compte 39 cantons, 144 binômes se sont déclarés, 27 de moins qu'en 2015.

Des surprises dans le Pas-de-Calais

Dans le Pas-de-Calais, le président sortant, le socialiste Jean-Claude Leroy se présente à Lumbres. On retrouve dans ce département plusieurs candidatures intattendues, souvent des personnalités déjà élues. A commencer par la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen, en campagne pour les élections présidentielles, mais qui décide de se présenter dans le canton d'Hénin-Beaumont 2 aux côtés du maire de la ville Steeve Briois.

Au RN encore, Ludovic Pajot, le jeune maire de Bruay-la-Buissière, qui a aussi été député, se présente dans son canton et pourrait donc cumuler son mandat de maire et de conseiller départemental. Un cumul aussi possible pour Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée en charge de l'autonomie, qui jouera sa place de députée de la 6e circonscription du Pas-de-Calais dans une législative partielle dans un mois, elle est candidate dans le canton de Desvres. Enfin l'ancien président du département Michel Dagbert, qui était devenu sénateur, se présente à nouveau dans son canton de Noeux-les-Mines.

Une droite déchirée dans le Nord

Dans le département du Nord, qui a basculé à droite en 2015 avec l'arrivée du président Jean-René Lecerf, c'est Christian Poiret, le président de Douaisis Agglo qui vise sa succession, il est candidat à Douai. Ailleurs, la droite se déchire à Lambersart ou encore à Valenciennes, avec la candidature de la sénatrice Valérie Letard et du maire Laurent Degaillaix, contre les deux candidats de la majorité sortante (l’Union pour le Nord), Yves Dusart et Geneviève Mannarino.