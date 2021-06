Départementales : "si j'étais un despote, ça se saurait" l'UDI Olivier Richefou répond à ses détracteurs

Olivier Richefou, le président sortant UDI du département, était l'invité de la matinale de France Bleu Mayenne ce jeudi 18 juin. L'occasion pour lui de répondre aux critiques de ses adversaires mais aussi au sein de son camp.

France Bleu Mayenne : Est-ce que vous êtes un despote comme le sous entendent vos adversaires et même vos anciens amis sans dire le mot?

Olivier Richefou : "Vous me permettrez d'en sourire. Si j'étais un despote, ça se saurait depuis longtemps. Je ne serai pas élu depuis plus de 30 ans et à la tête d'équipes successives, que ce soit la commune de Changé ou le conseil départemental où je rappelle que tous mes colistiers ont choisi que je conduise à nouveau cette belle équipe de la Mayenne Ensemble. "

FBM : Mais vous êtes critiqué quand même au sein de votre de votre camp? On a entendu la Sénatrice Elisabeth Doineau qui a décidé de claquer la porte. Ne craignez vous pas que votre majorité, si vous êtes réélu, puisse exploser?

OR : "je ne le pense pas. Je crois d'abord que le principal, c'est que nous puissions convaincre l'ensemble des Mayennais qu'il y a une campagne électorale et qu'il faut voter pour l'ensemble des candidats de la majorité départementale. Le troisième tour, c'est le 1er juillet. Nous verrons bien . Aujourd'hui ce qu'il faut, c'est le maximum d'élus de cette majorité départementale de la Mayenne.Ensemble."

FBM : Vous êtes confiant?

OR : "oui, complètement, complètement. Et mes collègues m'y encouragent. Donc, je n'ai pas d'inquiétude. Vous savez, il y a toujours des cas isolés. Il faut l'accepter. Dans les familles, il y a quelquefois des conflits. Ça arrive. Il faut regarder vers l'avenir. C'est l'essentiel."

FBM : Mais est ce que vous avez réussi à discuter avec Elisabeth Doineau ou avec d'autres membres de votre majorité qui ont claqué la porte?

OR : "moi, je crois vraiment que ce qui intéresse aujourd'hui vos auditeurs, c'est la campagne électorale. Les histoires de famille, ça se règle en famille. Le principal aujourd'hui, c'est que tout le monde se mobilise pour aller voter. Moi, j'appelle et je profite de ce moment pour appeler tous les Mayennais à se rendre aux urnes."

FBM : Mais vous êtes des personnalités publiques?

OR : " Bien sûr. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, les électeurs vont voter pour des binômes. Il faut aujourd'hui se déplacer pour aller exprimer son choix. Et je crois que le meilleur choix, c'est de faire confiance à la majorité départementale. Vous savez, il y avait un débat avec vos collègues de France 3 il y a quelques temps avec Ouest-France. Quelle était la conclusion de la journaliste elle-même? Finalement, vous êtes tous d'accord avec Olivier Richefou. Je crois qu'effectivement, nous rassemblons la plupart des Mayennais et la quasi totalité des Mayennais sur nos idées et sur nos projets et j'espère que le résultat sera à la hauteur dimanche soir."

FBM : La Gauche a quand même marqué des points aux municipales. Il y a aussi le Rassemblement National qui progresse. Est-ce que ça vous fait peur?

OR : "les adversaires ont forcément vocation à faire chuter celui qui est aujourd'hui en place. C'est normal, c'est la vie politique. Pardon, mais mise à part la ville de Laval, je n'ai pas vu de progression importante. Dans d'autres villes de la Mayenne, à l'inverse, comme L'Huisserie, elles ont basculé dans l'autre sens. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a une grande stabilité en Mayenne que nous sommes habitués à un département centriste où les valeurs de démocratie sont extrêmement importantes. Et mon adversaire, c'est le Rassemblement National. Voilà, notre adversaire est clairement identifié. Nous le combattons et je suis sûr que nous vaincrons dimanche soir."

FBM : vos adversaires reconnaissent votre volonté de faire connaître le département à l'extérieur. Il y a la création de la marque de territoire. Il y a l'espace M à Paris, le Vendée Globe avec Maxime Sorel, ça a couté cher quand même aux contribuables, plusieurs centaines de milliers d'euros, ça en valait la peine.

OR : "vous plaisantez?"

FBM : non, je ne plaisante pas.

OR : "combien coûte une campagne de pub dans le métro à Paris? Ça coûte 400 000 euros. Ça dure une semaine et encore. On n'est pas dans les principales artères du métro. C'est un millième du budget du conseil départemental. Ça s'est fait en enveloppe fermée, sans prendre sur d'autres lignes. Et c'est des arbitrages internes au budget communication."

FBM : des gens peuvent s'interroger quand même?

OR : "Ils peuvent s'interroger, mais ils décideront dimanche. Je m'aperçois du formidable enthousiasme qu'il y a eu dans les écoles. 91% des Mayennais interrogés ont dit "c'est bien de l'avoir fait, il faut continuer". Voilà, je suis sûr que nous rassemblons sur cette idée la plupart des Mayennais. Parce que quand on a la chance d'avoir un Maxime Sorel le parrain national de Vaincre la mucoviscidose, je crois qu'il faut s'en réjouir."