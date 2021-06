Départementales : "Un trottoir n'est ni de gauche ni de droite" pour Christelle Dubos (LREM)

"Il n'y a pas de volonté de politiser" l'élection départementale, est venue dire sur France Bleu Gironde ce jeudi la candidate LREM Christelle Dubos. Ancienne secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Santé, et actuelle députée du Créonnais, elle prend comme exemple la gestion des routes par le département. "Un trottoir n'est ni de gauche ou de droite", souligne-t-elle, posant les problématiques de sa campagne. "Comment est-ce qu'on fait vivre notre territoire? Et comment est-ce qu'on s'engage pour que les habitants s'y sentent bien ?"

Elle revendique de conduire un groupe de candidats au-delà des clivages politiques. "Nous rassemblons de la gauche, avec Territoire de progrès, La République en marche, le centre avec le MoDem et le centre-droit avec Agir", énumère, assurant que ses alliés ont "l'intérêt général et le bien commun chevillé au corps". Avec un objectif de renverser la gauche, et le président sortant Jean-Luc Gleyze.

Une alternance "utile" après "40 ans de gestion" par la gauche

"Cette alternance est utile", estime-t-elle, après "40 ans de gestion d'une collectivité d'un même parti" (39 ans de présidence de Philippe Madrelle, et six de Jean-Luc Gleyze, avec trois ans d'intermède à droite). "Nous n'avons pas le même regard. Et ce regard, il est important de le changer et de le renouveler. Nous allons avoir des nouveaux enjeux qui vont arriver, et je pense qu'il faut s'y adapter", dit-elle.

Christelle Dubos cite, comme élément de son programme, la "qualité de l'accompagnement" pour les plus pauvres, "au-delà de verser une prestation", alors que le Département est chargé du versement du RSA. Elle appelle aussi à accompagner "les personnes qui sont qui ont un handicap, nos aînés. Ca aussi, c'est un enjeu de demain, nous allons avoir une population qui sera de plus en plus vieillissante, qui souhaite rester à domicile", rappelle-t-elle.

En plus de la solidarité, elle porte un programme qui "décentralise dans la décentralisation". "Vous avez un siège social qui se trouve à Bordeaux, qui s'occupe des dossiers handicap. Pourquoi on ne ferait pas plusieurs petites unités? Pour faire valider votre handicap, vous devez vous rendre à Bordeaux. Et quand vous habitez dans le Sud-Gironde ou encore dans le Blayais, vous n'avez parfois pas la possibilité d'y aller", prend-elle comme exemple.

Des mini-centres d'hébergements en zone rurale pour les femmes victimes de violences

La députée LREM a aussi réagi au rapport gouvernemental, dévoilé mercredi soir, cinq mois après le féminicide de Mérignac, saluant la "réactivité" du gouvernement. "On voit bien qu'il manque encore de fluidité entre les différents services", dit-elle. "Et ce rapport permet de mettre en exergue là où il y a des difficultés pour résorber et apporter des bonnes solutions, pour que les acteurs puissent se parler". Au-delà de l'Etat, elle veut qu'il y ait "d'autres moyens qui doivent être portés par les collectivités locales".

"Les centres d'hébergement se trouvent beaucoup trop en métropole", dit-elle. "Je propose des petites unités dans ces territoires-là et qu'il y ait une prise en charge financière du transport. Quand vous devez partir du jour au lendemain, ou dans une heure, avec vos enfants, ou seule, et que vous n'avez pas de véhicule, ni de moyens financiers...Vous faites comment pour aller dans un centre d'hébergement ?", interroge-t-elle.