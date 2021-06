Départementales : vives réactions après la main tendue de la droite au RN dans les Pyrénées-Orientales

Le débat vient à peine de commencer, ce jeudi soir dans le studio de France Bleu Roussillon. Trois jours avant le second tour des élections départementales, les chefs de file encore en lice dans les Pyrénées-Orientales sont venus débattre. Autour de la table : la présidente sortante socialiste Hermeline Malherbe, le sénateur Les Républicains et chef de file de la droite et du centre Jean Sol, ainsi que le maire de Baixas et l'un des chefs de file du Rassemblement national Gilles Foxonet.

Très vite, la question desalliances post-élection est abordée. Jean Sol, pour la droite et le centre, déclare alors : "En démocratie, à un moment, il faut être en capacité de travailler avec toutes les bonnes volontés, sans exception ni sectarisme." Autrement dit, le chef de file n'exclut pas de travailler avec des élus du Rassemblement national ou de la gauche, s'il est élu président du département.

"La porte, en ce qui me concerne, est ouverte."

Jean Sol, chef de file de la droite et du centre

En quelques heures de nombreux internautes réagissent, dont des responsables politiques nationaux et locaux, interpellant même le Premier ministre Jean Castex.

