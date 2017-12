Bordeaux, France

D'entrée de jeu, Nicolas Florian a cherché à minimiser la crise au sein de la droite bordelaise. Quatre poids lourds de la majorité d'Alain Juppé viennent de claquer la porte du parti, après plus de 30 ans de militantisme et d'engagement pour certains, mais l'adjoint aux Finances a estimé ce lundi matin sur France Bleu Gironde "qu'ils ne renversaient pas non plus la table, ils ne vont pas renouveler leurs cotisations, voilà tout".

Le grand écart

Le parti désormais dirigé par Laurent Wauquiez doit faire face depuis une semaine à une vague de départs en série sur fond de schisme idéologique. Nicolas Florian a lui trouvé sa cohérence dans la position exprimée entre autres, par Valérie Pécresse : rester au sein du parti, mais faire vivre ses idées européennes, humanistes, et centristes.

Relativiser l'importance de ce vote

L'adjoint d'Alain Juppé ne se prive pas au passage de préciser que l'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, si elle reste tout à fait légitime, est aussi à relativiser au regard du nombre de votes (100 000 soit 42% des militants LR) qui se sont exprimés.

Juppé en 2020?

Enfin, le chef de file de la droite girondine a une nouvelle fois exhorté Alain Juppé à se représenter à la mairie en 2020. Il assure que de nombreux candidat(e)s sont susceptibles de reprendre le flambeau, mais que "l'actuel maire reste de loin le plus légitime". Ce dernier a toujours affirmé que son mandat municipal en cours serait quoi qu'il arrive son dernier.