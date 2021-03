Dépenses en hausse, recettes stables : les élus grenoblois votent le budget primitif

Voilà plus d'un an que l'épidémie de Covid-19 perturbe nos vies. Et les finances de Grenoble. "Sans la crise sanitaire, la situation de la Ville aurait été délicate, souligne Hakim Sabri. Avec la crise sanitaire, elle devient complexe." L'adjoint au finances détaille les comptes : des recettes de fonctionnement stables (261,5 millions d'euros), des dépenses de fonctionnement en hausse (241,4 millions d'euros; + 3,3 millions), de même que les investissements (82,9 millions d'euros; + 11 millions).

"L'une des priorités sera l'aide aux aidants"

"La crise a bon dos !" réagit Alain Carignon (groupe Société Civile avec les citoyens) pour qui la municipalité "(laisse) filer les dépenses de fonctionnement". Le groupe de l'ancien maire s'abstiendra lors du vote.

"La solidarité sera au coeur des engagements de la Ville et du CCAS en 2021" souligne Hakim Sabri. L'une des priorités sera l'aide aux aidants, avec des lieux d'écoute et d'accueil." Mais Olivier Noblecourt, ancien premier adjoint au maire socialiste Michel Destot, regrette le manque de mesures, notamment sur le plan social. "Dans ce contexte exceptionnel, vous faites le choix d'un budget ordinaire estime-t-il. Vous faites le choix d'un budget dont l'essentiel consiste à entourer de jolie formules creuses des reconductions de lignes à lignes, d'une année sur l'autre."

"Vous pensez petit"

L'élu d'opposition (groupe NASA - Nouvel Air socialiste et apparentés), qui s'abstiendra lors du vote, n'y voit "aucune impulsion" et "une absence de réponse à la hauteur de la crise". Pour Hakim Sabri, l'adjoint au maire en charge des finances, l'un des objectifs prioritaires est d'améliorer la qualité de vie, citant notamment le projet du parc de la Villeneuve. La députée La République en Marche Emilie Chalas estime de son côté que la municipalité "n'a rien anticipé", et déplore le manque d'ambition et de projets structurants. "Vous pensez petit, vous pensez rigueur, court-terme, lance-t-elle à l'adresse du maire de Grenoble Eric Piolle. Vous pensez décroissance et élection présidentielle." Elle vote contre le budget, finalement adopté à la majorité.